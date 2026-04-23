في ظل الحرب وبعد عامين ونصف من الحصار، سُجلت زيادة بنسبة 118% في حركة الشحنات في ميناء إيلات - وذلك وفقًا لبيانات سلطة الشحن. حوالي 11.5 ألف طن من المركبات وصلت إلى الميناء الجنوبي خلال أشهر يناير-مارس، وعلمت i24NEWS اليوم (الخميس) أن السيارات وصلت إلى الميناء عبر الأردن.

طريقة النقل التي تم استخدامها هي عن طريق سفن أصغر، والتي جلبت المركبات إلى ميناء إيلات، كما ذكر، عبر الأردن. بحسب مصادر في قطاع النقل وأطراف مطلعة على التفاصيل، في الشهر الأخير سُجل بشكل عام ارتفاع في نشاط الميناء، بعد توقف شبه تام.

منذ بداية الحرب، عانى ميناء إيلات من انخفاض حاد في النشاط بسبب الحصار البحري الذي فرضه الحوثيون على "باب المندب". لم تصل إلى المكان تقريبًا أي سفن شحن، باستثناء عدد قليل كانت تصل كل شهر.

في ميناء إيلات رفضوا التعليق على كيفية جلب البضائع إلى الميناء وعلى زيادة النشاط.