أكد سهيل المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية في الإمارات العربية المتحدة، أن قرار بلاده الانسحاب من منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) جاء بعد مراجعة شاملة للاستراتيجية الوطنية، بهدف تعزيز مرونة الإنتاج ودعم التوجهات الصناعية.

وأوضح المزروعي، خلال مشاركته في منتدى “اصنع في الإمارات” بأبوظبي، أن الخطوة تمنح الدولة حرية أكبر في تحديد مستويات الإنتاج بما يتماشى مع احتياجاتها الاقتصادية والصناعية، دون التقيد بحصص الإنتاج الجماعية.

وأشار إلى أن شركة أدنوك تلعب دورًا محوريًا في دعم سلاسل القيمة الصناعية، من خلال توفير منتجات النفط والغاز بما يخدم خطط التنويع الاقتصادي.

وأكد الوزير أن الإمارات ستواصل العمل كـ“منتج مسؤول” في أسواق الطاقة العالمية، مع الحفاظ على التعاون مع دول أوبك وتحالف “أوبك+” عبر شراكات ثنائية، بدلًا من الالتزام بإطار جماعي.

وكانت الإمارات قد أعلنت في 23 أبريل الماضي انسحابها من أوبك وتحالف “أوبك+”، في خطوة تهدف إلى تحقيق استقلالية أكبر في السياسة النفطية، وتعزيز قدرتها على التكيف مع تحولات سوق الطاقة العالمية.