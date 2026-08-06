أكمل صندوق الاستثمارات العامة السعودي (PIF) وشركة Affinity Partners الاستثمارية، التي يديرها جاريد كوشنر، صفقة الاستحواذ على شركة Electronic Arts (EA)، مطورة ألعاب EA FC (فيفا سابقًا) وThe Sims، مقابل نحو 55 مليار دولار.

وأُنجزت الصفقة، التي شاركت فيها أيضًا شركة Silver Lake Partners، بعد الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة من الاتحاد الأوروبي، لتتحول EA إلى شركة خاصة بعد 36 عامًا من تداول أسهمها في البورصة.

واحدة من أكبر صفقات التمويل في القطاع

وتتضمن الصفقة قرضًا بقيمة تقارب 20 مليار دولار، ما يجعلها من أكبر عمليات التمويل في تاريخ صفقات الاستحواذ على شركات الألعاب.

ويرى محللون أن حجم القرض قد يدفع الإدارة الجديدة إلى تنفيذ برنامج واسع لخفض النفقات، قد يشمل تسريحات موظفين، وزيادة الاعتماد على أساليب تحقيق الإيرادات داخل الألعاب، وتقليص التكاليف التشغيلية.

كوشنر: نريد إيصال ألعاب EA إلى جمهور أوسع

وقال جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إن EA "قدمت قصصًا وشخصيات ومجتمعات أصبحت جزءًا من حياة ملايين اللاعبين"، مؤكدًا أن المستثمرين الجدد يطمحون إلى توسيع قاعدة جمهور الشركة وإلهام جيل جديد من المطورين واللاعبين.

أكبر استثمار سعودي في قطاع الألعاب

وتُعد الصفقة أكبر استثمار سعودي حتى الآن في صناعة الألعاب الإلكترونية، بعد سنوات من توسع صندوق الاستثمارات العامة في هذا القطاع عبر استثمارات في شركات مثل Nintendo وTake-Two Interactive، إضافة إلى شركات الرياضات الإلكترونية.

وتُعد EA، التي تأسست عام 1982، واحدة من أكبر شركات ألعاب الفيديو في العالم، وتحقق إيرادات سنوية تُقدر بنحو 7.5 مليارات دولار، بفضل عناوين شهيرة مثل EA FC وThe Sims وMadden NFL وUFC.

مخاوف من تغييرات في محتوى الألعاب

وأثارت الصفقة ردود فعل واسعة بين اللاعبين، إذ أعرب عدد من المعجبين عن مخاوف من أن تؤثر الملكية السعودية على محتوى بعض الألعاب، وخاصة سلسلة The Sims المعروفة بتضمينها موضوعات تتعلق بالتنوع وحقوق مجتمع الميم.

كما انتقد معارضون للصفقة دور جاريد كوشنر، معتبرين أن علاقاته السياسية واستثماراته مع جهات حكومية أجنبية قد تثير تساؤلات بشأن تضارب المصالح.