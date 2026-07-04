عدد المليونيرات في العالم يسجل مستوى قياسياً غير مسبوق

ازدادت ثروات الأسر بشكل كبير في عام 2025، مما أدى إلى رقم قياسي في عدد المليونيرات الجدد حول العالم، وفقًا لأحدث تقرير الثروة العالمية الصادر عن البنك السويسري يو بي إس.

وفقًا لهذه الدراسة، تجاوز نحو مليون شخص في العام الماضي عتبة المليون دولار من صافي الثروة، أي حوالي 2600 مليونير جديد كل يوم. الولايات المتحدة وحدها تستأثر بنحو نصف هذه الزيادة، مع أكثر من 440,000 مليونير جديد. تليها الصين القارية، واليابان، وألمانيا، والمملكة المتحدة، وفرنسا.

يشير التقرير مع ذلك إلى أن كون الشخص مليونيراً بالدولار لا يعني امتلاكه مليون دولار نقداً. فالثروة المحتسبة تشمل جميع الأصول المالية وغير المالية، وخاصة العقارات، وذلك بعد خصم الديون.

بشكل عام، ارتفعت الثروة العالمية للأسر بنسبة 10.8% في عام 2025، وهو أسرع معدل نمو لها منذ عام 2017. وتعزو UBS هذا الارتفاع إلى الأداء الجيد للأسواق المالية بالإضافة إلى ارتفاع قيمة الأصول غير المالية، لا سيما العقارات.

ومع ذلك، تؤكد البنك أن هذا التقدم ظل غير متساوٍ حسب المناطق ومستويات الثراء. وقد سجلت الثروات التي تتجاوز 5 ملايين دولار أكبر الزيادات.

في تصنيف الدول الأكثر ثراءً من حيث متوسط الثروة لكل بالغ، تحتل سويسرا المرتبة الأولى بـ910,382 دولاراً، أمام الولايات المتحدة (696,277 دولاراً) ولوكسمبورغ (654,732 دولاراً). تحتل فرنسا المرتبة الخامسة عشرة، بمتوسط ثروة يبلغ 341,359 دولاراً لكل بالغ، متأخرةً قليلاً عن ألمانيا (346,613 دولاراً)، لكنها تتقدم على تايوان (332,533 دولاراً).

تستند دراسة UBS إلى عينة من 56 دولة وتقيّم ثروة الأسر من خلال تحويل جميع الأصول إلى الدولار الأمريكي من أجل السماح بإجراء مقارنات دولية.