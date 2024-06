المغرب يُطلق أشغال بناء أكبر محطة لتحلية مياه البحر في إفريقيا

شهد المغرب الإثنين إطلاق أشغال بناء محطة الدار البيضاء بغرض تحلية مياه البحر، والتي تُعدّ الأكبر من نوعها على مستوى القارة الإفريقية، حيث ستستدعي استثمارات في حدود 650 مليون دولار، بما يساهم في تزويد 7.5 ملايين شخص بالماء.

وأشرف ولي العهد المغربي الحسن، بمنطقة بير الجديد التابعة لإقليم الجديدة، على إطلاق عملية بناء المحطة التي تتوفر على قدرة إنتاجية تصل إلى 300 مليون متر مكعب عبر تحلية مياه البحر.

ويهدف مشروع الدار البيضاء توفير مياه الشرب لسكان الدار البيضاء وسطات وبرشيد وبير الجديد والمناطق المجاورة، بما يسمح بتوجيه مياه الأمطار للسقي، الذي منع عن بعض الزراعات بسبب الجفاف.

