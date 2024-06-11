المغرب يُطلق أشغال بناء أكبر محطة لتحلية مياه البحر في إفريقيا

شهد المغرب الإثنين إطلاق أشغال بناء محطة الدار البيضاء بغرض تحلية مياه البحر، والتي تُعدّ الأكبر من نوعها على مستوى القارة الإفريقية، حيث ستستدعي استثمارات في حدود 650 مليون دولار، بما يساهم في تزويد 7.5 ملايين شخص بالماء.

وأشرف ولي العهد المغربي الحسن، بمنطقة بير الجديد التابعة لإقليم الجديدة، على إطلاق عملية بناء المحطة التي تتوفر على قدرة إنتاجية تصل إلى 300 مليون متر مكعب عبر تحلية مياه البحر.

ويهدف مشروع الدار البيضاء توفير مياه الشرب لسكان الدار البيضاء وسطات وبرشيد وبير الجديد والمناطق المجاورة، بما يسمح بتوجيه مياه الأمطار للسقي، الذي منع عن بعض الزراعات بسبب الجفاف.

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ويتشكل مشروع تحلية مياه البحر من جزء أول سيشرع في تشغيله في 2026، حيث سيتيح توفير 200 مليون متر مكعب من المياه، بينما سينتج المشروع في المرحلة الثانية 100 مليون متر مكعب، من بينها 50 مليون متر مكعب موجهة للسقي.

وسيستدعي المشروع توفير آليات لنقل المياه، باستثمار في حدود 300 مليون دولار سيجري توفيرها عبر أموال عمومية، علما أنه سيتم تسخير الطاقة المتجددة من أجل تشغيل المحطة.

ويندرج المشروع الذي أطلق اليوم ضمن الخطة التي وضعتها المملكة للتزود بالماء الصالح للشرب ومياه السقي يمتد بين 2020 و2027، وينتظر أن تصل كلفة ذلك المخطط إلى 14.3 مليار دولار، إذ تراد من ورائه مواكبة الطلب والحد من تأثيرات التغيرات المناخية.

وينتظر أن تساهم محطة الدار البيضاء لتحلية مياه البحر بمعية محطات أخرى في تحقيق هدف بلوغ 1.4 مليار متر مكعب في العام 2030، بما فيها 560 مليون متر مكعب متأتية من المجمع الشريف للفوسفات.