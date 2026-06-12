بفضل الاكتتاب العام الأولي لشركة سبيس إكس قد يصبح إيلون ماسك أول ملياردير في التاريخ

قد يدفع طرح أسهم شركة سبيس إكس للاكتتاب العام، المقرر، الجمعة الوشيك، إيلون ماسك إلى مصاف أول ملياردير (بثروة تريليون دولار) في التاريخ الحديث.كما يمثل اكتتاب SpaceX بداية موجة من عمليات الإدراج العملاقة في قطاع التكنولوجيا. ومن المتوقع أن تطرح شركتا الذكاء الاصطناعي Anthropic وOpenAI أسهمهما للاكتتاب العام في الأشهر المقبلة.

ووفقًا لمجلة فوربس، تبلغ ثروة الرئيس التنفيذي لشركتي سبيس إكس وتسلا ما يقارب 983 مليار دولار حتى قبل بدء التداول. ومن المتوقع أن تُمكّن هذه العملية شركة الفضاء من جمع 75 مليار دولار، ما سيجعلها أكبر اكتتاب عام على الإطلاق، متجاوزةً اكتتاب أرامكو السعودية عام 2019.

تأسست سبيس إكس عام 2002، وسرعان ما أصبحت اللاعب المهيمن في قطاع الفضاء بفضل صواريخها القابلة لإعادة الاستخدام وشبكة أقمار ستارلينك الصناعية. لكن وراء طموحاتها المعلنة - استعمار المريخ، وإنشاء مراكز بيانات مدارية، وتطوير الذكاء الاصطناعي - لا تزال الشركة تتكبد خسائر فادحة. فبين أوائل عام 2025 ومارس 2026، سجلت سبيس إكس خسائر بلغت نحو 8.7 مليار دولار.

ومع ذلك، لا يزال المستثمرون ينجذبون إلى شخصية إيلون ماسك وسجله الحافل بالنجاح. بعد أن جمع ثروته من شركتي Zip2 وPayPal، أسس إيلون ماسك شركة SpaceX وساهم في تحويل شركة Tesla إلى عملاق عالمي في مجال السيارات الكهربائية. ومنذ طرحها للاكتتاب العام في عام 2010، حققت Tesla عوائد تجاوزت 20,000% لمساهميها.

إلا أن هذه الثقة لا تحظى بتأييد الجميع. فقد أعربت العديد من صناديق التقاعد الأمريكية عن مخاوفها بشأن إدارة SpaceX، لا سيما حقوق التصويت الموسعة الممنوحة لإيلون ماسك والسيطرة الكبيرة التي سيحتفظ بها على الشركة بعد الاكتتاب العام.

إذا تكللت العملية بالنجاح، سيتجاوز إيلون ماسك عتبة رمزية غير مسبوقة في التاريخ الاقتصادي العالمي: كونه أول شخص يتجاوز ثروته الشخصية تريليون دولار.