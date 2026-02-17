ارتفاع قياسي لأسعار الذهب مع تصاعد المخاوف من اندلاع حرب

في ظلّ الاضطرابات التي تشهدها أسواق الأسهم العالمية، والخوف المستمر من اندلاع حرب في الشرق الأوسط أو شرق آسيا، وضغوط الرئيس ترامب، تُحطّم أسعار الذهب أرقامًا قياسية جديدة باستمرار، ويتزايد التنافس على هذا المعدن النفيس. فمنذ بداية العام، قفز سعر الذهب بأكثر من 50%، وخلال السنوات الخمس الماضية، تجاوزت نسبة ارتفاعه 100%.

حتى في الميدان، في محلات المجوهرات، التأثير محسوس جيداً. اتجاه ارتفاع أسعار الذهب بدأ بالفعل في عام 2024، عندما وصل هذا المعدن الثمين في أكتوبر الماضي إلى رقم قياسي تاريخي بلغ 4,000 دولار للأونصة - ومؤخراً، قفز السعر أكثر من ذلك، وفي أيام "جيدة" يقترب حتى من 5,000 دولار.

في السنوات الأخيرة، وخاصة منذ بدأ انخفاض الدولار، انضمّت البنوك المركزية في العالم إلى الارتفاع اللامع للذهب، إلى جانب القفزة في الاستثمارات الخاصة. على الرغم من التقلبات والانخفاضات في الأيام الأخيرة – يقدّر المحللون في السوق أن احتفال الذهب بعيد كل البعد عن الانتهاء.

في هذه الأثناء، في محلات المجوهرات، يجد المضاربون، الرومانسيون ومحبو المعادن الثمينة حلولاً إبداعية – لوضع أيديهم على الذهب، حتى عندما ترتفع الأسعار بجنون. خلف هذا السباق، الهوس بالذهب، يوجد السؤال: هل الاستثمار البراق في المعدن القديم هو مجرد مضاربة، أم أن أسعار الذهب ستستمر في الارتفاع؟