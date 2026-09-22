صرح مسؤولون في قطاع الطيران اليوم (الثلاثاء) لـ i24NEWS إن هناك حظرًا على شركات الطيران الإسرائيلية من الهبوط في الإمارات لأسباب أمنية. ووفقًا لأولئك المسؤولين، فإن شركات أركيع، إل-عال ويسرإير لا تستطيع الهبوط في الإمارات بسبب المخاطر الأمنية. ويحذر القطاع من أن نتيجة لذلك العديد من تذاكر الطيران معرضة لخطر الإلغاء.

من جهة أخرى، تواصل شركات الطيران الأجنبية "فلاي دبي" و"الاتحاد" تسيير رحلاتها إلى الإمارات.

تحذير قطاع الطيران يأتي على خلفية التوتر المتصاعد في الساحة الإقليمية، مع نشاط عسكري أمريكي غير اعتيادي في الأجواء السعودية والإماراتية وتقارير حول احتمال تصعيد مقابل الحوثيين في اليمن. ووفقاً لتقارير عربية، فقد رصدت الأقمار الصناعية انتشاراً استثنائياً لطائرات التزود بالوقود الأمريكية في سماء البلدين، إلا أنه من غير الواضح ما إذا كان الأمر يتعلق بالاستعداد لهجوم أو كجزء من محاولة للردع وتهدئة الأوضاع.

في الوقت نفسه، أفيد بأن وثيقة إيرانية تم نقلها عبر قطر إلى الولايات المتحدة وتضم سبعة شروط وضعتها طهران لبدء المفاوضات. بالتوازي مع التصعيد، تتواصل الجهود الدبلوماسية لتهدئة الوضع.

من جهتهم، يعمل الحوثيون في جنوب اليمن في محاولة للسيطرة على سلسلة جبال كهبوب، التي تفصل بين ساحل البحر الأحمر والمناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية. ووفقًا لمصادر عسكرية نقلتها رويترز، فإن السيطرة على المنطقة قد تُمَكِّن الحوثيين من ترسيخ قبضتهم حول مضيق باب المندب، أحد أهم الممرات الملاحية في العالم.

تأتي التطورات بعد أن استعدت الولايات المتحدة لشن هجوم واسع النطاق ضد أهداف للحوثيين، بناءً على طلب سعودي، لكن الرئيس دونالد ترامب أوقف العملية قبل وقت قصير من إقلاع الطائرات. وبحسب قوله، فإن واشنطن تُبقي على قنوات اتصال مباشرة مع الحوثيين، وفضّلت في هذه المرحلة الاكتفاء بالمساعدة الاستخباراتية.