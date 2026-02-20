تركيا والسعودية يبرمان اتفاقية لبناء محطات للطاقة الشمسية باستثمارات ضخمة

أبرمت تركيا والسعودية اتفاقية شاملة لشراء الكهرباء مع شركة "أكوا" السعودية العملاقة للطاقة، تتضمن إنشاء محطات ومشروعات للطاقة الشمسية باستثمارات ضخمة. وتتضمن الاتفاقية، إنشاء محطتين للطاقة الشمسية في ولايتَي سيواس وكرمان التركيتين بقدرة 2000 ميغاواط، باستثمارات تبلغ مليارَي دولار، وتنفيذ مشاريع طاقة شمسية واسعة النطاق بقدرة إجمالية تبلغ 5000 ميغاواط في تركيا.

يأتي هذا التوقيع عقب زيارة الرئيس رجب طيب أردوغان إلى الرياض مطلع فبراير/شباط الجاري، والتي تم خلالها إبرام اتفاقية طاقة بقيمة ملياري دولار. تؤكد هذه الشراكة الانفراجة الدبلوماسية التي بدأت عام 2022، بعد سنوات من التوترات التي أعقبت اغتيال الصحفي جمال خاشقجي في إسطنبول عام 2018. وقد أشاد وزير الطاقة التركي، ألب أرسلان بيرقدار، بالمشروع ووصفه بأنه "أحد أهم الاستثمارات المحلية والأجنبية" في قطاع الطاقة التركي. وشدد على الأثر الاقتصادي للمشروع، مؤكدًا أنه سيضمن إمدادات الكهرباء "بسعر منخفض للغاية"، وهو عامل حاسم في بلد يعتمد بشكل كبير على واردات الطاقة.

ومن جهته قال بيرقدار، معلقاً على توقيع الاتفاقية: «وقّعنا خلال زيارة رئيسنا، رجب طيب إردوغان، إلى الرياض (جرت في 3 فبراير/ شباط الحالي) اتفاقية حكومية دولية بشأن مشاريع محطات الطاقة المتجددة مع نظيري السعودي، السيد عبد العزيز بن سلمان آل سعود، والتي تنص على استثمارات إجمالية في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بتركيا تبلغ 5000 ميغاواط".وتابع"واليوم، رسخنا هذا التعاون بتوقيعنا على الاتفاقية مع شركة (أكوا) في إسطنبول. في المرحلة الأولى من المشروع، سيتم إنشاء محطتين للطاقة الشمسية بقدرة إجمالية تبلغ 2000 ميغاواط في سيواس وكرمان، باستثمار يقارب مليارَي دولار، وبذلك سنضيف قدرة إلى شبكتنا لتلبية احتياجات الكهرباء لـ2.1 مليون أسرة".

تُعلن تركيا عن "ثورة في مجال الطاقة". وبحلول عام 2025، جاء 62% من القدرة المركبة الجديدة من مصادر متجددة. وتطمح أنقرة حاليًا إلى الوصول إلى 120 ألف ميغاواط من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بحلول عام 2035، وحددت هدفًا لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2053. ومع ذلك، لا يزال 33.6% من إنتاج الكهرباء يعتمد على الفحم في العام الماضي. وعلى المدى القريب، تدرس السلطات استبدال الفحم جزئيًا بالغاز، قبل زيادة استخدام الطاقة النووية على المديين المتوسط ​​والبعيد.