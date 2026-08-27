نشر محافظ البنك المركزي السوري، صفوت رسلان، اليوم (الخميس) مقطع فيديو على شبكة X بمناسبة أول صفقة تتم باستخدام بطاقة فيزا داخل البلاد منذ سنوات، بعد رفع العقوبات عن سوريا. وكتب: "هذه بداية جديدة تحمل معها الكثير من الأمل والمسؤولية".

"أن أشهد هذه اللحظة مع فخامة الرئيس أحمد الشرع وأن أتلقى أول صفقة دفع بواسطة بطاقة فيزا في قلب دمشق - بعد يوم من إزالة اسم سوريا من قائمة الدول الداعمة للإرهاب - هذه بالنسبة لي شعور يصعب وصفه بالكلمات"، كتب رسلان.

https://x.com/i/web/status/2092753049567526934 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking إدارة التفضيلات .

وأفدنا هذا الأسبوع، أن الولايات المتحدة أزالت سوريا من قائمة الدول الداعمة للإرهاب وبذلك أزالت عقبة كبيرة والتي وقفت أمام الاستثمارات في البلاد. هذه الخطوة هي إجراء إضافي في إطار جهود واشنطن لتعميق العلاقات مع الحكومة السورية الجديدة.

القرار، الذي نُشر على موقع وزارة الخزانة الأمريكية، دخل حيز التنفيذ بعد فترة مراجعة من الكونغرس دامت 45 يوماً. بدأت هذه الفترة عندما أعلن ترامب رسمياً للكونغرس في الثامن من يوليو عن نيته إلغاء التصنيف.