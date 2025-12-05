نتفليكس تستحوذ على صفقة وارنر براذرز وHBO بـ83 مليار دولار

في صفقة قد تجمع بين اثنين من أكبر خدمات البث مع واحدة من أكبر شركات الإنتاج السينمائي والتلفزيوني التقليدية في العالم، أعلنت شركة "نتفليكس" عن فوزها في سباق الاستحواذ على شركة Warner Bros وHBO، وعن الصفقة الضخمة مع وارنر برذرز ديسكفري صباح الجمعة، قالت نتفليكس في بيان"إذ وافقت على شراء ستوديو التلفزيون والسينما الأسطوري وأصوله، بما في ذلك خدمة البث HBO Max، مقابل 72 مليار دولار، بالإضافة إلى الديون، لتبلغ قيمة الصفقة 82.7 مليار دولار".

وقالت Warner Bros. ديسكفري إنها تمضي قدماً في خططها لتقسيم الشركة إلى نصفين متداولين في البورصة عام 2026. وبمجرد تنفيذ التقسيم، تنوي نتفليكس الاستحواذ على النصف الخاص بوارنر، بينما سيضم النصف الآخر، Discovery Global، وقناة CNN وقنوات الكابل الأخرى. وتتوقع الشركة الآن أن يسري التقسيم في صيف 2026.وإذا تمّت الصفقة، فإنها ستعيد تشكيل هوليوود بشكل جذري في وقت حساس لصناعة الترفيه، لكنها ستخضع أولاً لمراجعة تنظيمية مكثفة في الولايات المتحدة ودول أخرى، وفق CNN.

وأحدث الإعلان صدمة في هوليوود، وأعاد ترتيب التوقعات بشأن الخطوات المقبلة لشركة وارنر براذرز ديسكفري، التي تُعد أيضاً الشركة الأم لقناة CNN.

وكانت باراماونت هي المرشح الأوفر حظاً في المزايدات على وارنر براذرز، وكان مسؤولو باراماونت يبدون ثقة كبيرة في عرضهم للاندماج وعلاقاتهم الجيدة مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إذ أن الشركة باتت مملوكة لمؤسس أوراكل الملياردير لاري إليسون المقرب من ترمب، ويديرها نجله ديفيد إليسون. لكن نتفليكس فاجأت الكثيرين بجرأتها في عروضها. إذ قدمت عرضين في وقت سابق من الأسبوع الجاري، توفقت بهما على عروض باراماونت، وفقاً لمصادر مطلعة تحدثت لـCNN.