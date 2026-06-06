أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن خطط لدمج ثلاثة بنوك حكومية متخصصة في التمويل التشاركي (الإسلامي) في تركيا، مؤكداً أن التمويل المتوافق مع الشريعة يمثل نموذجاً أكثر عدالة وأماناً ليس للمسلمين فحسب، بل للعالم بأسره.

وقال أردوغان، خلال مشاركته في القمة العالمية الثالثة للاقتصاد الإسلامي، إن بنوك "زراعات كاتليم" و"وقف كاتليم" و"هالك كاتليم" ستُدمج ضمن كيان واحد، مشيراً إلى أن هذه الخطوة ستوفر زخماً جديداً للقطاع وتخلق تكاملاً أكبر بين المؤسسات المالية الإسلامية الحكومية.

كما كشف عن خطط لطرح بنك "إملاك كاتليم" للاكتتاب العام مستقبلاً، بما يتيح للمواطنين المشاركة في نمو القطاع المالي التشاركي، دون أن يحدد جدولاً زمنياً لتنفيذ هذه الخطوة.

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وأكد الرئيس التركي أن التمويل الإسلامي يستند إلى مبادئ العدالة وتقاسم المخاطر والاستدامة والرفاه الاجتماعي، معتبراً أنه يشكل بديلاً مهماً للنماذج المالية التقليدية القائمة على الفائدة.

وأشار أردوغان إلى أن البنوك التشاركية في تركيا تواصل توسيع حضورها داخل القطاع المصرفي، حيث بلغت قيمة أصولها أكثر من 4.7 تريليونات ليرة تركية، فيما وصلت حصتها السوقية إلى نحو 9.5% من إجمالي القطاع المصرفي.

وفي سياق حديثه عن الاقتصاد العالمي، دعا أردوغان إلى إصلاحات هيكلية أعمق في النظام المالي الدولي، محذراً من تزايد مستويات الديون العالمية، ومؤكداً أن الأزمات المالية المتكررة لا يمكن معالجتها عبر حلول مؤقتة، بل من خلال تبني نماذج اقتصادية أكثر عدالة واستدامة.