المدينة العربية التي تجذب 100 ألف إسرائيلي في الشهر… ما سر الإقبال غير المسبوق؟

وفقًا لبيانات هيئة المطارات الإسرائيلية، سافر حوالي 100 ألف إسرائيلي إلى دبي في أكتوبر، لتحتل بذلك المركز الثاني على قائمة الوجهات الإسرائيلية، بعد أشهر عديدة سافر فيها ما بين 85 و90 ألف مسافر. قد يبدو هذا مفاجئًا للبعض، لكن في الواقع، لا يمكن لهذه المدينة الضخمة أن تتجاهل ما تقدمه.

ما الذي يقف وراء الزيادة في الأعداد؟

أكتوبر 2023، تندلع الحرب، العلاقات مع تركيا تبرد بشكل ملحوظ وشركة الخطوط الجوية التركية تتوقف عن الطيران إلى مطار بن غوريون. الإسرائيليون، الذين اعتقدوا ربما سنعود إلى النوادي في تركيا، يفهمون أنه عليهم المضي قدمًا والانتقال إلى وجهة تقدم تجربة بأجواء مشابهة - لكنها أكثر ودية بكثير. مطار مدينة دبي، المعروف أيضًا بسهولة إجراء الترانزيت، يتحول فور توقيع اتفاقيات أبراهام إلى مكان بارز لرحلات المتابعة إلى وجهات الشرق المختلفة.

لماذا بالضبط في الشتاء؟

في الواقع، هذا هو "الموسم" للسفر إلى الإمارات العربية المتحدة. متوسط درجة الحرارة في دبي في نوفمبر هو 30 درجة، وفي ديسمبر 25 درجة. في الصيف، يكون الطقس أكثر حرارة وقد يكون مزعجًا، رغم أنه يمكن التأقلم في المدينة حتى في الموسم الحار. مع ذلك، عدد الأماكن الترفيهية المفتوحة في الموسم البارد أكبر.

إذن أين كل المتعة؟

حديقة الألعاب المائية أكوافينتشر: مُجمع ضخم يضم 105 منزلقات، وهو العدد الأكبر الموجود في أي حديقة مائية في العالم، ويحمل الرقم القياسي في غينيس. الحديقة كبيرة جدًا لدرجة أنها مقسمة إلى ثلاثة أقسام ويوجد بها حافلات صغيرة فقط لمساعدتنا على الانتقال بين الأجزاء المختلفة. من بين الأجهزة البارزة: منزلق مغلق وشفاف يمر عبر حوض لأسماك القرش، منزلق يقف فيه الشخص داخل كبسولة ويسقط منها بسرعة 90 كم/ساعة، ونهر طوله 1.5 كيلومتر يُبحر فيه باستخدام العوامات، والمزيد والمزيد.

حديقة الزهور: هذا المكان هو المجمع الأكبر في العالم الذي يضم أكبر عدد من الزهور (كما يحمل رقم قياسي في موسوعة غينيس)، ويحتوي على عروض حيوانات، شخصيات ديزني، بيوت مرسومة، نموذج لطائرة والعديد من الأشكال المتنوعة. كذلك، هناك معروضات تتغير كل عام من جديد. المكان مفتوح فقط في فصل الشتاء، من أكتوبر وحتى أبريل.

ديب دايف دبي: كأنها مدينة تحت مائية عملاقة حيث يغوصون حوالي 60 متراً داخل أعمق بركة في العالم (أيضاً رقم قياسي عالمي). في البداية يحصلون على بذلات غوص ويجولون في المكان مع دليل. في الأسفل ينتظر الزوار مركبات، أجهزة صراف آلي، ألعاب طاولة، مكتبة وبارات - وكل ذلك ببدلات الغوص.

برج خليفة: أطول مبنى في العالم (قال أحدهم غينيس؟) الذي يرتفع إلى ارتفاع 828 مترًا، ويحتوي على مكاتب ومطاعم وفندق ومنصة مشاهدة رائعة - وقد تم افتتاحه للجمهور في عام 2009. على الرغم من الارتفاع الجنوني، إلا أن الإماراتيين بنوه في غضون خمس سنوات فقط. تجدر الإشارة إلى أن النقطة التي يمكن للزوار الوصول إليها تقع في الطابق 124 على ارتفاع 420 مترًا.

سكي دبي: من لا يزال يبحث عن الشتاء، سيجده بالفعل في منتجع التزلج الواقع في مول الإمارات بالمدينة. المكان مفتوح طوال السنة ويركز على ألعاب الثلج. درجة الحرارة الثابتة هي 4 درجات تحت الصفر، ويوجد فيه خمسة مسارات تزلج بطول 400 متر مع إمكانية استئجار المعدات المناسبة. بالإضافة لذلك، هناك أيضًا عربات التلفريك، مزلقانات ثلجية وزيب لاين.

سفاري في الصحراء: في الخلاصة، لمن يبحث عن قليل من الحماس، فإن موسم الشتاء هو المثالي (والوحيد الممكن) لجولة مليئة بالأدرينالين في الصحارى المحيطة بالمدينة. في الواقع، العديد من الشركات تقدم مجموعة متنوعة من الأنشطة للاستمتاع بالصحراء: جولات جيب فوق الكثبان الرملية بسيارات الدفع الرباعي، ركوب الجمال، التزلج على الرمال باستخدام السنوبورد، قيادة الدراجات الرباعية، مشاهدة حيوانات الصحراء وضيافة بدوية كلاسيكية.