السعودية وأمريكا تتعاونان على استكشاف الغاز والنفط في سوريا

أفادت مصادر لوكالة "رويترز" بأن شركتين سعوديتين وثلاث شركات أمريكية تعتزم تشكيل تحالف مشترك لتنفيذ مشروع استكشاف وإنتاج النفط والغاز في شمال شرق سوريا، في خطوة تعكس تنامي الاستثمارات بقطاع الطاقة السوري.

ويشارك في المشروع شركات "أكوا باور" و"طاقة" السعودية، إلى جانب شركات أمريكية مثل "بيكر هيوز" و"هنت إنرجي" و"أرجنت للغاز الطبيعي المسال"، بهدف تطوير أنشطة الاستكشاف والإنتاج في أربعة إلى خمسة مواقع محتملة بالمنطقة الغنية بالموارد الهيدروكربونية.

وتأتي هذه التحركات الاستثمارية بعد رفع الولايات المتحدة بعض العقوبات عن سوريا، ما يفتح المجال أمام الشركات الإقليمية والدولية للعودة تدريجيًا إلى السوق السورية، خصوصًا في قطاعات الطاقة والبنية التحتية.

وكانت السعودية وسوريا وقعتا سابقًا اتفاقيات استثمارية بقيمة 5.3 مليار دولار لتعزيز التعاون الاقتصادي، إضافة إلى توقيع 47 اتفاقية بقيمة 6.4 مليارات دولار في يوليو الماضي خلال منتدى الاستثمار السوري–السعودي بدمشق.