أزمة الوقود في الضفة الغربية: نقص فعلي أم خلل مالي ونقابي خلف الكواليس؟

تتمسك الحكومة الفلسطينية برواية مفادها عدم وجود أزمة في إمدادات الوقود والغاز، مؤكدة استمرار التوريد من الجانب الإسرائيلي بكميات كافية. في المقابل، تشير نقابة أصحاب محطات الوقود إلى وجود نقص فعلي في الكميات، مرجعة ذلك إلى تعقيدات مالية تتعلق بآليات الدفع في ظل الأزمة المالية التي تعاني منها السلطة.

يرى مراقبون أن هذا التباين في الروايات يعكس فجوة بين المعطيات الرسمية والواقع الميداني، حيث تبدو الأزمة – إن وجدت – مرتبطة بعوامل إدارية ومالية أكثر من كونها أزمة إمداد بحتة.

الفلسطيني في الواجهة: بين الطوابير واتهامات التخزين

على الأرض، يواجه الفلسطيني صعوبات متزايدة في الحصول على الوقود، مع إغلاق عدد من المحطات أو محدودية الكميات المتوفرة. ويؤكد شهود أن الطوابير الطويلة وغياب بعض أنواع البنزين، خصوصًا فئة 95 أوكتان، باتت مشهدًا متكررًا.

في المقابل، تُوجَّه اتهامات للفلسطينيين في الضفة الغربية بالمساهمة في تفاقم الأزمة عبر التخزين بدافع القلق من تداعيات التصعيد الإقليمي. ويرى محللون أن هذا السلوك، وإن كان محدود التأثير، يعكس فقدان الثقة بالاستقرار التمويني أكثر من كونه السبب الرئيسي للأزمة.

شبهات احتكار وارتفاع مرتقب للأسعار

تتصاعد تساؤلات حول احتمال لجوء بعض محطات الوقود إلى تقليص البيع أو تخزين الكميات، ترقبًا لارتفاع الأسعار مع بداية الشهر المقبل.

ويرى مراقبون أن هذه الفرضية تكتسب زخمًا في ظل توقعات بزيادة الأسعار بنحو 12–13%، بالتوازي مع اتجاهات عالمية صاعدة، واحتمال تعديل الأسعار في إسرائيل. وفي حال صحت هذه التقديرات، فإن الحوافز الاقتصادية قد تدفع بعض التجار إلى تأجيل البيع لتحقيق هوامش ربح أعلى.

البعد المالي: أزمة سيولة أم قيود إسرائيلية؟

تربط نقابة أصحاب المحطات الأزمة بما تصفه بـ"الحصار المالي"، في إشارة إلى احتجاز أموال المقاصة من قبل إسرائيل، ما يؤثر على قدرة السلطة الفلسطينية على تسديد أثمان الوقود بشكل منتظم.

في المقابل، تنفي الجهات الرسمية وجود أزمة توريد، وتؤكد ضخ كميات كبيرة من الغاز والمحروقات خلال الفترة الأخيرة. ويرى محللون أن جوهر الأزمة قد يكمن في حلقة الدفع والتحصيل، حيث تتقاطع الضغوط المالية مع آليات الاستيراد، ما يخلق اختناقات مؤقتة في السوق.

"أزمة نقابات" أم خلل هيكلي؟

تصريحات مسؤولين في هيئة البترول الفلسطينية التي تقلل من وجود أزمة، وتصفها بـ"أزمة نقابات"، تفتح باب التساؤلات حول طبيعة الخلاف بين الجهات الرسمية وأصحاب المحطات.

يرى مراقبون أن هذا التوصيف قد يعكس صراعًا داخليًا على إدارة السوق، أكثر من كونه تفسيرًا شاملًا للأزمة. في حين يشير محللون إلى أن غياب الشفافية الكاملة بشأن الكميات الموردة وآليات توزيعها يفاقم حالة الغموض.

أرقام السوق: استقرار نظري واختلال عملي

تشير التقديرات إلى أن الضفة الغربية تستهلك ما بين 90 إلى 100 مليون لتر من المحروقات شهريًا، إضافة إلى نحو 14 ألف طن من الغاز في فصل الشتاء. كما يعمل في السوق نحو 240 محطة وقود.

ورغم أن هذه الأرقام توحي باستقرار نسبي في العرض والطلب، يرى محللون أن أي خلل في التدفقات المالية أو سلوك السوق يمكن أن يؤدي سريعًا إلى أزمة ظاهرية، حتى في ظل توفر الكميات نظريًا.

أزمة ثقة قبل أن تكون أزمة وقود

تبدو أزمة الوقود في الضفة الغربية نتاج تداخل عدة عوامل: ضغوط مالية، توقعات بارتفاع الأسعار، وسلوكيات سوقية متباينة.

يرى مراقبون أن العامل الحاسم ليس فقط حجم الكميات المتوفرة، بل مستوى الثقة بين الحكومة والتجار والمستهلكين. ومع استمرار التوتر الإقليمي، تبقى احتمالات تكرار مثل هذه الأزمات قائمة، ما لم تُعالج جذورها المالية والتنظيمية بشكل واضح.