خطر الحريق الشديد قد يكمن تحديداً في الأجهزة الكهربائية الصغيرة، الأكثر استخداماً وانتشاراً في مطبخكم المنزلي. الأجهزة التي تعتمد على عناصر تسخين قوية تحمل احتمال خطر أعلى بكثير من بقية الأجهزة المنزلية. أي عطل تقني، خلل في الأسلاك أو حتى تشغيل عرضي من قبل قط أو طفل - قد يؤدي لاشتعال سريع للمطبخ بأكمله خلال دقائق معدودة.

المحمصة (توستر): قنبلة موقوتة من الفتات الجاف

أول الأجهزة التي يجب فصلها عن الكهرباء فور استخدامها هي محمصة الخبز. فبينما لا يشكل الجهاز الجديد العامل خطراً مباشراً، إلا أن تراكم فتات الخبز الجاف في قاعها، بالإضافة إلى تشغيلها عن طريق الخطأ أو عطل في آلية الزنبرك (التي تُبقي عنصر التسخين يعمل باستمرار)، قد يتسبب في نشوب حريق.

يميل هذا الحريق إلى الانتشار بسرعة كبيرة إلى لفة ورق المطبخ أو إلى المناشف أو إلى الخزائن القريبة. الطريقة الوحيدة لضمان إزالة الخطر تمامًا هي فصل القابس عن المقبس فعليًا.

قلايات بدون زيت (إير فراير) ومحامص فرن

في المرتبة الثانية يوجد نجم المطابخ - المقلاة الهوائية (الإير فراير). هذه الأجهزة تستهلك كمية هائلة من الطاقة وتولد حرارة شديدة تبقى محبوسة بداخلها حتى بعد دقائق طويلة من إيقاف تشغيلها.

يحذر خبراء الحرائق بشكل قاطع من توصيل جهازين ينتجان حرارة (مثل المقلاة الهوائية والغلاية) إلى نفس المقبس في الحائط أو إلى نفس الموصل الكهربائي المتعدد (المشترك الكهربائي).

هذا الإجراء يسبب حملاً زائداً، وسخونة في بنية الكهرباء والأسلاك داخل الجدار، وحريقاً خفياً. كذلك، من المستحسن تخصيص مقبس منفصل ومخصص للأجهزة الثقيلة مثل الميكروويف، والحرص على تنظيف متكرر لبقايا الدهون والطعام التي قد تشتعل في الاستخدام التالي.

الغلاية الكهربائية وماكينة القهوة

الأجهزة الثالثة في القائمة هي تلك التي نتركها جميعًا متصلة بشكل دائم 24/7. الخطر خطير بشكل خاص في الأجهزة القديمة، أو تلك التي تم شراؤها بثمن زهيد دون علامة جودة إسرائيلية صارمة، حيث قد يتعطل نظام الإيقاف التلقائي فيها. في غياب نظام موثوق، قد يستمر الجهاز في العمل والتسخين بشكل مفرط حتى عندما تنفد المياه ويكون الغلاي جافًا – مما يؤدي إلى قصر كهربائي، انصهار البلاستيك واندلاع حريق.

الزاوية الاقتصادية

بالإضافة للجانب الأمني الحرج, لفصل الأجهزة عن المقبس قيمة اقتصادية واضحة تؤثر على فاتورة الكهرباء لدى الجميع. يوضح خبراء الطاقة أن العديد من الأجهزة التي تُترك في وضعية الاستعداد (Standby) أثناء اتصالها بالحائط، تواصل استهلاك تيار منخفض وثابت يُسمى "طاقة الأشباح" أو "الاستهلاك مصاص الدماء".

قد يبدو هذا التيار ضئيلاً بالنسبة لكل جهاز على حدة، ولكن عند ضربه في جميع أجهزة المطبخ على مدار العام، فإنه يتراكم ويزيد من فاتورة الكهرباء الشهرية ويتسبب في تآكل وتلف غير ضروري للمكونات الإلكترونية.