سرقة حلزونات صالحة للأكل بقيمة مئة ألف دولار في فرنسا

تمت سرقة حلزونات بقيمة تزيد عن 100,000 دولار في وقت سابق هذا الأسبوع من مزرعة في فرنسا تتعامل مع مطاعم فاخرة، وذلك حسبما أفادت وسائل الإعلام في البلاد.

"ليسكارجوت دي غراند كرو" شركة عائلية تُربي حوالي 350 ألف حلزون سنويًا. وصرحت المزرعة في منشور على فيسبوك يوم الثلاثاء: "هذا ليس الإعلان الذي توقعنا أن ننشره مع اقتراب موسم الأعياد. لقد تعرضنا لسرقة، وسُرقت مخزوننا من الحلزون الطازج والمجمد. إنها صدمة حقيقية وضربة موجعة للفريق بأكمله".

خلال ليلة الأحد والاثنين، اقتحم لصوص المزرعة ودخلوا المباني التي كانت تُخزن فيها الحلزونات، وفقًا لما ذكرته قناة فرانس إنفو الفرنسية. وصرح جان ماتيو دوفرن، مالك المزرعة، للقناة: "بمجرد دخولهم، وجد اللصوص رفوفًا مليئة بالحلزونات: في مرطبانات، طازجة، ومجمدة".

أظهرت الصور الملتقطة في موقع السرقة أن الثلاجات كانت شبه فارغة، وبلغ إجمالي ما سرقه اللصوص حوالي 450 كيلوغرامًا من الحلزونات.

ستحاول المزرعة تجديد مخزونها قبل عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة، نظرًا لأن 60% من دخلها السنوي يأتي خلال هذه الفترة. منذ السرقة، تمكن دوبران من توريد الحلزون إلى العديد من المطاعم، بما في ذلك بعض زبائنه، بما في ذلك مطاعم حائزة على نجمة ميشلان.