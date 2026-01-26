مشروع ضخم في دبي بـ13.6 مليار دولار يستهدف 20 ألف أسرة

أعلنت شركة Sobha Realty عن إطلاق مشروعها الجديد Sobha Sanctuary باستثمارات تبلغ 50 مليار درهم اي بقيمة 13.6 مليار دولار، ليُعد أكبر مشروع منفرد في تاريخ الشركة وأحد أضخم المجتمعات السكنية التي أُعلن عنها في دبي خلال السنوات الأخيرة.

ويقع المشروع على طريق العين بالقرب من Sobha Elwood، ويمتد على مساحة تقارب 37.5 مليون قدم مربعة، على أن يتم تطويره على مراحل تمتد بين أربع وثماني سنوات، مع بدء تسليم الوحدات اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2029، وبأسعار تبدأ من 3.99 مليون درهم.

وسيضم المشروع نحو 20 ألف وحدة سكنية مخصصة لاستيعاب قرابة 20 ألف أسرة، موزعة بين 18 ألف شقة سكنية وألفي فيلا. وتركز المرحلة الأولى على تطوير الفلل، مع طرح محدود لنحو 250 وحدة.

ويرتكز المخطط الرئيسي للمشروع على مفهوم المعيشة المستدامة والرفاهية، حيث تشمل المساحات المفتوحة نحو 50% من إجمالي المساحة، وتتضمن حدائق عامة، ومسطحات مائية، ومرافق مجتمعية. كما يضم متنزهًا مركزيًا، ومركزًا صحيًا، ومركز تسوق مجتمعي، ومرافق رياضية متنوعة.

ويأتي إطلاق المشروع تزامنًا مع احتفال مجموعة سوبها بمرور 50 عامًا على تأسيسها، في خطوة تعكس التزامها طويل الأمد بالسوق العقاري في دبي، وتركيزها على تطوير مجتمعات سكنية متكاملة تجمع بين التصميم المدروس وجودة الحياة.