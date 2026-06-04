الإمارات الأولى عالمياً في الاستثمار العقاري وتتفوق على أمريكا وبريطانيا

تواصل دولة الإمارات تعزيز مكانتها كإحدى أبرز الوجهات العالمية للاستثمار العقاري، رغم التحديات الإقليمية، وذلك بحسب استطلاع دولي حديث أجرته مجموعة أرادَ العقارية بالتعاون مع مؤسسة الأبحاث الأمريكية Penta Group، وفق ما نقلته وكالة أنباء الإمارات وكالة أنباء الإمارات.

وأظهر “مؤشر أرادَ للاستثمار العقاري في الإمارات” أن الدولة تصدرت قائمة أفضل الوجهات الاستثمارية عالمياً، حيث أبدى 56% من المستثمرين الدوليين اهتماماً جدياً بالسوق العقاري الإماراتي، متقدمة على أسواق كبرى مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وإسبانيا.

وبحسب البيانات، شمل الاستطلاع 689 مستثمراً عقارياً في 12 سوقاً رئيسياً خلال الفترة بين 1 و23 أبريل 2026، ما يجعله من أبرز الدراسات التي ترصد توجهات المستثمرين العالميين نحو السوق الإماراتي.

وأظهرت النتائج مستويات مرتفعة من الوعي بالفرص الاستثمارية في الإمارات، مع تصدرها تفضيلات المستثمرين في أسواق قريبة مثل الهند ومصر والسعودية، إضافة إلى تقدمها في الأسواق الأوروبية مثل فرنسا وألمانيا وسويسرا.

كما بيّنت الدراسة أن العوائد الاستثمارية المرتفعة تمثل الدافع الأساسي للمستثمرين عالمياً، إلى جانب عوامل الاستقرار والأمان وسهولة التملك، وهي عناصر تعزز جاذبية السوق الإماراتي على المستوى الدولي.

وفي تعليق على النتائج، أكد مسؤولو مجموعة أرادَ أن هذا الأداء يعكس ثقة المستثمرين العالميين المتزايدة في الاقتصاد الإماراتي، مدعوماً بالاستقرار التشريعي والنمو المستمر في البنية التحتية.

ويأتي نشر هذه النتائج في وقت تواصل فيه الإمارات تنفيذ مشاريع كبرى في البنية التحتية، ما يعزز مكانتها كمركز عالمي رائد للاستثمار والأعمال.