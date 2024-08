الجزائر تحصل على تفويض للانضمام إلى بنك التنمية التابع لـ "بريكس"

أعلنت رئيسة بنك التنمية التابع لمجموعة "بريكس"، ديلما روسيف، اليوم السبت، أن "الجزائر حصلت على تفويض للانضمام إلى البنك".وتضم مجموعة "بريكس" البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا. انعقدت قمة التوحيد في الفترة من 22 إلى 24 أغسطس في جوهانسبرغ بغرب جنوب إفريقيا. وفي السابق، قدمت 22 دولة، بما في ذلك الجزائر، طلبات رسمية للانضمام إلى "بريكس".

وكانت رئيسة المجلس الولائي لولاية الجزائر، نجيبة جيلالي، قد أعلنت خلال منتدى بلديات دول "بريكس" الدولي السادس، أن "الجزائر تعتزم الانضمام إلى ’بريكس’ والارتقاء بالعلاقات مع دول المجموعة إلى مستوى جديد" وتابعت "تطوير الدبلوماسية البرلمانية على مستوى العواصم والتجمعات الكبيرة للدول"، التي أدارها النائب الأول للمدير العام لوكالة "تاس"، ميخائيل غوسمان، إنها تريد أن تنضم الجزائر إلى "بريكس".

