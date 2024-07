الكشف عن تكلفة أمن عائلة نتنياهو في السنوات الأخيرة

في أعقاب طلب تم تقديمه في إطار حرية المعلومات، صدر تقرير جديد اليوم (الأربعاء) يعرض تفاصيل التكاليف الأمنية لأقارب من الدرجة الأولى لكل من بنيامين نتنياهو ونفتالي بينيت ويائير لابيد - رؤساء وزراء إسرائيل في السنوات الأخيرة.

ويكشف التقرير أن تكلفة الأمن لثلاثة أفراد من عائلة نتنياهو، في الفترة من 2018 إلى 2023.حيث دفعت الدولة أكثر من 11 مليون شيكل لأمن نجل نتنياهو الأصغر أفنير، و10 ملايين شيكل لنجله الأكبر يائير، و10.5 مليون شيكل لأمن زوجته سارة. في المجمل، دفعت الدولة 32 مليون شيكل خلال 5 سنوات لتأمين عائلة رئيس الحكومة.

