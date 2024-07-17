الكشف عن تكلفة أمن عائلة نتنياهو في السنوات الأخيرة

في أعقاب طلب تم تقديمه في إطار حرية المعلومات، صدر تقرير جديد اليوم (الأربعاء) يعرض تفاصيل التكاليف الأمنية لأقارب من الدرجة الأولى لكل من بنيامين نتنياهو ونفتالي بينيت ويائير لابيد - رؤساء وزراء إسرائيل في السنوات الأخيرة.

ويكشف التقرير أن تكلفة الأمن لثلاثة أفراد من عائلة نتنياهو، في الفترة من 2018 إلى 2023.حيث دفعت الدولة أكثر من 11 مليون شيكل لأمن نجل نتنياهو الأصغر أفنير، و10 ملايين شيكل لنجله الأكبر يائير، و10.5 مليون شيكل لأمن زوجته سارة. في المجمل، دفعت الدولة 32 مليون شيكل خلال 5 سنوات لتأمين عائلة رئيس الحكومة.

https://x.com/i/web/status/1813510886910570695 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking إدارة التفضيلات .

وأنفقت الدولة ثلاثة ملايين شيكل على أمن أبناء بينيت، ونحو أربعة ملايين شيكل على أمن زوجته. كما أن الدولة دفعت ما يزيد قليلاً عن مليون شيكل لتأمين زوجة لابيد ليهيا.