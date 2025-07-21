بعد عقدين في السوق السورية|| لماذا أوقفت الحكومة السورية ترخيص شركة "طلال أبو غزالة وشركاه" ؟

قد يعجبك أيضًا -

الغت سوريا قرارا بتوقيف تجديد ترخيص شركة "طلال أبو غزالة وشركاه" حتى إشعار آخر، وذكر القرار أن الخطوة جاءت "بناء على مقتضيات المصلحة العامة"، وبعد الاطلاع على المقابلة التلفزيونية الأخيرة التي أجراها الدكتور طلال أبو غزالة مع قناة "المشهد"، التي تضمّنت وفقا للقرار "عدم الاعتراف بالجرائم المرتكبة من النظام المجرم البائد بحق الشعب السوري"، الأمر الذي اعتبره المجلس مخالفاً للمادة 49 من "الإعلان الدستوري" الصادر عن السلطات السورية.

القرار صادر عن وزير المالية السوري بصفته رئيس مجلس المحاسبة والتدقيق وينص القرار في مادته الأولى على "إيقاف تجديد الترخيص لشركة طلال أبو غزالة وشركاه حتى إشعار آخر"، فيما أوضح في المادة الثانية أن الشركة المرخصة حالياً تحت اسم "شركة طلال أبو غزالة وشركاه " ستواصل ممارسة الأعمال المتعاقدة عليها حتى نهاية عام 2025، على أن يديرها المحاسب القانوني السيد أحمد هيثم العجلاني ويوقّع باسمها.

وتنص المادة الثالثة في القرار أنه "لا يحق للشركة الحالية التعاقد عن أي أعمال تخص عام 2026"، كما "يوقف القرار منح الموافقة على ترخيصها"، في حين سمحت المادة الرابعة للمحاسب القانوني أحمد هيثم العجلاني بالاستمرار بالعمل والترخيص لاحقاً بشكل مستقل.

يعتبر طلال أبو غزالة من أهم الأسماء العربية في مجال الخدمات المالية والمحاسبة وتمتلك شركته فروعا في أكثر من 100 دولة، ولعبت دورا هاما بطوير معايير المحاسبة في الدول العربية، كما أنها تنشط في سوريا منذ عقدين من الزمن وتقدم خدماتها للقطاع العام والخاص.