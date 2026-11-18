تتواصل تداعيات تسريب ملايين الوثائق الداخلية من بنك «دويتشه بنك» الألماني، مع كشف تفاصيل جديدة عن علاقاته المالية مع أفراد من العائلة الحاكمة في قطر. وأفاد تحقيق نشرته صحيفة «فايننشال تايمز»، الأربعاء، بأن البنك استعان عام 2010 بالشيخ جابر بن يوسف بن جاسم آل ثاني، وهو شخصية بارزة في الأسرة الحاكمة القطرية ترأس سابقاً وكالة الأنباء القطرية، للعمل مستشاراً لتطوير الأعمال.

وبحسب التقرير، تمثلت مهمة الشيخ جابر في المساعدة على استقطاب أعمال من مؤسسات وكيانات قطرية مملوكة للدولة. ونص الاتفاق على راتب شهري قدره 80 ألف دولار، إضافة إلى عمولات مرتبطة بالنجاح، فيما دفع البنك له ملايين الدولارات على مدى سنوات، وفقاً للوثائق التي اطلعت عليها الصحيفة.

وأشار التحقيق إلى أن هذا الترتيب لم يكن معروفاً للجمهور من قبل، وأنه يشكل جزءاً من شبكة أوسع من العلاقات المالية والتجارية بين البنك الألماني وأفراد من العائلة الحاكمة في قطر.

تسريب يكشف طبيعة العلاقة بين البنك والعائلة الحاكمة

وتستند التحقيقات إلى ملايين الوثائق الداخلية التي راجعتها «فايننشال تايمز» بالتعاون مع مؤسسات إعلامية دولية، بينها «درج» و«دير شبيغل» و«لوموند» و«بيبر تريل ميديا».

وتكشف المواد، وفقاً للتقرير، عن عمق العلاقة بين إحدى أغنى العائلات الحاكمة في العالم وأحد أكبر المصارف الأوروبية، كما تسلط الضوء على تداخل الأدوار بين المستثمر والعميل والطرف المشارك في الصفقات، في إطار تعاملات البنك مع أفراد من أسرة آل ثاني.

أكثر من 15 مليون وثيقة تثير تساؤلات بشأن إدارة البنك

وكانت أكثر من 15 مليون وثيقة داخلية قد سُرّبت من «دويتشه بنك»، الثلاثاء، وشملت رسائل بريد إلكتروني وتحقيقات داخلية ومحاضر اجتماعات مجلس الإدارة وملفات متنوعة وجداول مواعيد الموظفين.

وتكشف الوثائق، بحسب التحقيقات الصحفية، عن إخفاقات مؤسسية ومشكلات في الأداء الإداري، ووعود لم تُنفذ بشأن إصلاح البنك، إلى جانب تفاصيل تتعلق بعدد من عملائه الأثرياء، بمن فيهم مليارديرات وأوليغارشيون.

كما تتناول المواد مسيرة الرئيس التنفيذي كريستيان زيفينغ، الذي تولى منصبه عام 2018، ويُنسب إليه الفضل في إعادة البنك إلى الربحية وتحقيق نتائج قياسية بعد سنوات من الأزمات والفضائح.

لكن الوثائق تثير تساؤلات بشأن إدارة المخاطر ومدى اطلاع المساهمين على المشكلات التي واجهت المؤسسة، فضلاً عن ممارسات محاسبية وعلاقات مالية تخضع حالياً للتدقيق الإعلامي.

إبستين وترامب ضمن الملفات التي تناولتها التسريبات

ولا تقتصر الوثائق المسربة على العلاقات القطرية، إذ تتضمن أيضاً معلومات جديدة، وفقاً للتقارير الصحفية، بشأن علاقة «دويتشه بنك» بالممول المدان بجرائم جنسية جيفري إبستين، إضافة إلى تفاصيل تتعلق بالرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وتفتح هذه التسريبات الباب أمام مراجعة أوسع لطبيعة تعاملات البنك مع عملائه الكبار، وآليات الرقابة الداخلية لديه، ومدى التزامه بقواعد الشفافية والحوكمة خلال السنوات الماضية.

ولا تزال المؤسسات الإعلامية المشاركة في فحص الوثائق تعمل على تحليل محتوياتها، وسط ترقب لما قد تكشفه المواد المتبقية من تفاصيل إضافية بشأن إدارة البنك وعلاقاته المالية الدولية.