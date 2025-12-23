تقرير جديد: احتياطيات الغاز في إسرائيل ستكفي على الأقل حتى عام 2062

تقرير سوق الغاز الطبيعي في إسرائيل لعام 2025، الذي أُعدّ من قبل BDO، أكبر شركة استشارات اقتصادية في إسرائيل، ونُشرت نتائجه صباح اليوم (الثلاثاء)، يقرّ بأن احتياطيات الغاز في إسرائيل ستكفي على الأقل حتى عام 2062، وذلك مع الأخذ بعين الاعتبار اتفاقيات التصدير إلى مصر والأردن.

يشير التقرير، الذي ركز هذا العام على مرور عقد على خطة الغاز، إلى سلسلة من إنجازات غير مسبوقة منذ إقرارها: انخفاض حاد في أسعار الطاقة للمستهلك، توفير اقتصادي بمئات المليارات، تعزيز القوة الجيوسياسية وإنجازات بيئية هامة.

وفقًا للمعطيات، احتياطيات الغاز الطبيعي في إسرائيل زادت بحوالي 40% منذ عام 2012 وتبلغ حاليًا 1,044 مليار متر مكعب، وذلك رغم الارتفاع الحاد في الاستهلاك والإنتاج. كذلك، تحتل إسرائيل المرتبة الثانية بين دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) في احتياطيات الغاز للفرد، والمرتبة الأولى في الحفاظ على الغاز للأجيال القادمة. بالإضافة إلى ذلك، يُظهر التقرير أن 75% من احتياطيات الغاز ستبقى في إسرائيل.

بالإضافة إلى ذلك، انخفضت أسعار الغاز الطبيعي في إسرائيل بنحو 20% منذ الاتفاق، في حين ارتفعت في العالم بمتوسط ​​57%. نتيجة لذلك، انخفضت أسعار الكهرباء في إسرائيل بنسبة 16%، وهي اليوم أقل بنحو 50% من المتوسط ​​في أوروبا.

تقدّر المساهمة الاقتصادية الإجمالية للاقتصاد بأكثر من نصف تريليون شيكل، وتشمل توفيراً في تكاليف الطاقة وتقليلاً كبيراً في التكاليف البيئية. ووفقاً للحساب حسب الأسر، يتبين أنه في العقد الأخير وفرت كل عائلة في إسرائيل في المتوسط حوالي 1,190 شيكل شهرياً، وأكثر من 170 ألف شيكل بالمجمل.

بالتوازي، تجاوزت إيرادات الدولة من صناعة الغاز حاجز 31 مليار شيكل، والتوقعات تشير إلى حوالي 635 مليار شيكل حتى عام 2062. وابتداءً من عام 2027 من المتوقع أن يكون هناك دخل شهري متوسط يزيد عن مليار شيكل لصندوق الدولة.

أيضًا من الناحية الاستراتيجية والإقليمية سُجلت قفزة نوعية: إسرائيل أصبحت المورد الرئيسي للطاقة لمصر والأردن، والغاز الطبيعي يشكل اليوم حوالي 85% من التجارة الطاقوية بين إسرائيل وجاراتها. التقرير يؤكد أنه لا يوجد تعارض بين تصدير الغاز وبين الأمن الطاقوي، وأن التصدير ساهم في الاستثمارات، تطوير البنية التحتية وزيادة مرونة الاقتصاد.

على الصعيد البيئي، أدى استخدام الغاز الطبيعي إلى انخفاض بنسبة 45% في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وإلى تقليل بنسبة 79%-90% من ملوثات الهواء الخطيرة على الحياة، مع وفورات بيئية تراكمية تُقدر بنحو 256 مليار شيكل.

في الختام، يحدد التقرير أن إسرائيل تنهي العقد الأول من مخطط الغاز كقوة طاقة إقليمية - مع أسعار مستقرة ومنخفضة، أمان طاقوي عالٍ، مساهمة اقتصادية واسعة وريادة بيئية. التحديات للسنوات القادمة هي توسيع بنية النقل والتخزين، تعزيز عمليات البحث الإضافية والاستمرار في التصدير المسؤول - لضمان استمرار الإنجازات أيضًا للأجيال القادمة.