بهذه الطرق تسلل مسافرون "سرا" الى الطائرات عبر مطارات العالم

في الأسبوعين الأخيرين سمعنا في إسرائيل عن حالات تبدو لنا خيالية إلى حد ما، لكنها ممكنة - تسلل مسافرين من مطار بن غوريون إلى طائرات تُقلع إلى وجهات مختلفة حول العالم. رغم أننا جميعًا مطالبون بإبراز كل من الجواز وبطاقة الصعود إلى الطائرة خلال الفحص الأمني، يبدو أن النظام الأمني الإسرائيلي لا يزال غير قادر على منع التسلل إلى الطائرات بنسبة 100%. وبطبيعة الحال يمكننا فقط تخيل ما كان من الممكن أن يحدث لا سمح الله لو صعد شخص ذو نوايا خبيثة إلى الطائرة.

وماذا يحدث في أنحاء العالم؟

يبدو أن مثل هذه الحوادث ليست نادرة جدًا كما كنا نأمل. فقط في يوم السبت الماضي تسلل راكب إلى رحلة الخطوط الجوية البريطانية المتجهة إلى أوسلو في مطار هيثرو بلندن دون تذكرة صعود أو جواز سفر. ومع ذلك، تم التعرف عليه على متن الطائرة فقط بعد أن لاحظ طاقم الضيافة محاولته المتكررة الجلوس في المقاعد المخصصة لمسافرين آخرين، لأن الرحلة كانت ممتلئة. وفي نهاية المطاف تم اعتقاله من قبل الشرطة.

الحادثة في مطار هيثرو أدت إلى تحقيق شامل في إجراءات الأمان في أكبر مطار ببريطانيا، بهدف الاستيضاح كيف استطاع شخص تجاوز عدة نقاط تفتيش وصعود إلى رحلة دولية دون أن يتم فحصه. ووفقًا للاشتباه، وصل الراكب المتخفي إلى الطائرة برفقة أحد أفراد عائلته عبر التفتيش النهائي لجوازات السفر قبل الصعود للطائرة، وذلك بعد أن خضع لـ"فحص أمني كامل حسب جميع البروتوكولات المطلوبة" في طريقه إلى البوابة.

حدثت حالة أخرى قبل أكثر من عام بقليل عندما أُفرج عن شاب يبلغ من العمر 27 عامًا من تكساس من الاحتجاز بعد أن اعترف بأنه تسلل إلى طائرة تابعة لشركة دلتا إيرلاينز في مطار سولت ليك سيتي الدولي باستخدام بطاقة صعود سرقها من طفل.

تم الإبلاغ عن أربعة حوادث أخرى على الأقل قبل حوالي عام ونصف وعامين في لندن، إسطنبول، ميونيخ ولوس أنجلوس، حيث استخدم المسافرون جوازات سفر مزورة واستغلوا أعطالاً تقنية في المطارات من أجل المرور بهدوء. في جميع الحالات، تم التعرف على المسافرين فقط بعد أن كانوا على متن الطائرة، وذلك بعد فوات الأوان بالنسبة لآليات الأمن.

لكن هذا ليس كل شيء. واحدة من القضايا الغريبة حدثت في فيلادلفيا قبل حوالي عام ونصف وانتهت مؤخرًا فقط، عندما صعد رجل إلى رحلة خطوط أمريكان إيرلاينز بعد أن حاول رشوة أحد رجال الأمن في المطار لكي يسمح له بتجاوز الفحص الأمني دون تذكرة. حاول رجل الأمن منعه من دخول المطار، لكنه نجح في تشتيت انتباهه وتجاوزه بحجة أنه ترك هاتفه في الصالة، وبعد ذلك ادعى أنه أسقط ورقة نقدية من فئة 50 دولارًا على مكتبه. بعد ذلك، تسلل إلى رحلة أمريكان إيرلاينز.

قام حراس الأمن بالبحث عنه في جميع أنحاء صالات المطار بعد أن طلب موظف الأمن المساعدة، إلى أن عثروا على جوناثان بوليو، البالغ من العمر 32 عامًا، والذي كان قد صعد على متن الطائرة بالفعل. كانت الطائرة التي كان على متنها في نهاية المدرج، ولكن في تلك اللحظة بالذات، تلقى قائد الطائرة رسالة تفيد بأن أحد الركاب قد تسلل وتجاوز جميع نقاط التفتيش الأمنية في المطار.

عندما عادت الطائرة إلى البوابة، أنزلت شركة الطيران جميع الركاب من الطائرة وألغت الرحلة، بينما اعتقلت السلطات جوناثان بوليو. في الأيام الأخيرة، ألزمته المحكمة في الولايات المتحدة بدفع تعويض لشركة الطيران بسبب تكلفة إلغاء الرحلة بالكامل بمبلغ 59,143 دولاراً. كما حُكم عليه بسنة سجن مع وقف التنفيذ بعد أن اعترف بتهمة واحدة تتعلق بتجاوز أمن المطار.

والعودة إلى إسرائيل، إذا حتى اليوم كانت هناك مراحل مختلفة من الدخول إلى مبنى المطار وحتى الصعود إلى الطائرة لا يُطلب فيها عرض بطاقة الطيران، فقد أعلنت سلطة المطارات أنه بسبب الإخفاقات، ابتداءً من الآن وبشكل تدريجي، سيُطلب من المسافرين عرض بطاقة الصعود أيضًا في مراحل لم يُطلب ذلك فيها في السابق. سيتم تنفيذ هذه الخطوة في الأشهر القريبة.

نُذكر أن صبياً يبلغ من العمر 13 عاماً حاول أمس فقط الصعود للمرة الثانية بدون تذكرة وبدون جواز سفر إلى طائرة متجهة إلى الولايات المتحدة، لكن مراقبي الحدود قبضوا عليه. وذلك بعد حوالي شهرين من نجاحه في خداعهم وصعوده على متن رحلة "إل-عال" إلى نيويورك.

وقع حادث آخر قبل عدة أيام، حين تمكن شاب إسرائيلي يبلغ من العمر 18 عامًا من الصعود إلى طائرة تابعة لشركة الطيران أوسطرين إيرلاينز دون أن يكون بحوزته بطاقة صعود إلى الطائرة. فقط بعد الهبوط في فيينا تم اكتشاف أمره وأُعيد إلى البلاد. وماذا كان سيحدث لو، لا قدر الله، صعد شخص ذو نوايا خبيثة؟