أوضح رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم (الأحد) في مقابلة تصريحاته عن العملات المشفرة: "أجبت على سؤال في وضع افتراضي مستقبلي. لم أقل إن هذا ما سيحدث". وجاء هذا التوضيح في أعقاب الضجة التي أثارها بقوله إن إسرائيل يمكنها التعامل مع العقوبات المصرفية من خلال الانتقال إلى العملات الرقمية المشفرة.

كما ذكر، في المقابلة التي أجراها نتنياهو يوم الجمعة مع قناة الاقتصاد، قال إنه "يجب الانتظام في اقتصاد بديل باستخدام العملات المناسبة لذلك". وعلى هذا أوضح أن إجابته كانت تتعلق بسيناريو افتراضي.

"سألوني، فماذا سيحدث إذا كانت هناك عقوبات؟ قلت إننا سنتعامل مع العقوبات. نحن نستطيع ذلك. ليس أنهم لم يحاولوا. جربوا ولم ينجحوا. أجبت عن سؤال حول ما يجب فعله في حالة افتراضية في المستقبل. لم أقل إن هذا ما سيحدث"، أوضح، "هناك حوالي عشرين خطوة يمكننا اتخاذها وقد قمنا بها بالفعل بنجاح كبير، وبالتأكيد لا ألتزم بأننا سنتخذ هذه الخطوة."

"هذه قضية مختلقة أخرى من قضايا الذعر. أولاً وقبل كل شيء، من قاد اقتصاد إسرائيل بنجاح كبير هو عبدكم مع وزير المالية بتسلئيل سموتريتش في العشرين سنة الأخيرة، فلا يُعلمني أحد عن الاقتصاد"، قال رئيس الحكومة، "اقتصادنا قوي جداً، وصندوق النقد الدولي صرح أننا من المفترض أن ننمو بأسرع معدل بين جميع دول الـOECD".

كما هو معروف، أدت تصريحاته نتنياهو إلى ردود فعل قاسية من اقتصاديين، رجال أعمال وكبار موظفي الخدمة العامة. 101 اقتصاديين، من بينهم محافظ بنك إسرائيل وكبار مسؤولي وزارة المالية والبنك، وقعوا على تحذير من "ضرر لا يمكن إصلاحه للاقتصاد نتيجة فرض عقوبات اقتصادية على إسرائيل"، من بينهم الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد يوئل موكير.