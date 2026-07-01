الإمارات تحطم الأرقام القياسية في صادرات النفط.. قفزة غير مسبوقة في يونيو

تشير بيانات أولية صادرة عن شركتي تتبع حركة السفن "كبلر" و"فورتيكسا" إلى أن صادرات دولة الإمارات من النفط الخام والمكثفات سجلت مستوى قياسيًا خلال شهر يونيو، في تطور يعكس زيادة ملحوظة في تدفقات الإمدادات خلال الفترة الأخيرة.

وبحسب البيانات، جاءت هذه الزيادة في الصادرات بعد فترة وجيزة من تغييرات في السياسة النفطية للدولة، ما ساهم في تعزيز مرونة الإمدادات الإماراتية في الأسواق العالمية.

كما أظهرت تقارير في قطاع الطاقة أن صادرات النفط الإماراتية شهدت تعافيًا ملحوظًا خلال أوائل يونيو، مع ارتفاع مستويات التصدير مقارنة بالأشهر السابقة، مدعومة ببنية تحتية لوجستية متطورة وخيارات نقل بديلة تقلل الاعتماد على الممرات البحرية التقليدية.

وفي هذا السياق، تستفيد دولة الإمارات من منظومة نقل وتخزين متقدمة، تشمل خطوط أنابيب تصل إلى موانئ بديلة، إضافة إلى مرافق تخزين استراتيجية تتيح مرونة أكبر في عمليات التصدير وتخفيف المخاطر المرتبطة بالممرات البحرية الحيوية.

كما أشارت تقارير متخصصة إلى أن شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) نفذت عمليات بيع فورية لكميات إضافية من النفط الخام خلال الشهر الجاري، ضمن استراتيجية تهدف إلى تنويع قنوات التسويق وتعزيز القدرة التنافسية في الأسواق العالمية.

ويعكس هذا الأداء قدرة الإمارات على الحفاظ على مستويات مرتفعة من الصادرات النفطية، مستفيدة من استثمارات طويلة الأمد في قطاع الطاقة والبنية التحتية، بما يعزز مكانتها كأحد أبرز موردي النفط عالميًا.