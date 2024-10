"هل حقيبة زوجة يحيى السنوار باهضة الثمن بالفعل؟"خبيرة بالماركات الفاخرة توضح

أثار ما نشره المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية ابيحاي ادرعي عن قيمة حقيبة اليد التي حملتها زوجة يحيى السنوار وهي في داخل الأنفاق قبل يوم من هجوم السابع من أكتوبر، ضجة في مواقع التواصل الاجتماعي حيث ذكر ادرعي بالمنشور الذي أرفقه بصورة وقال إن "زوجة السنوار تحمل حقيبة من ماركة بيركين الفاخرة من دار الأزياء هيرميس وقيمتها تبلغ 32 ألف دولار".

أجابت خبيرة الماركات الفاخرة نوعا كيديم، في حوار بأحد البرامج بقناتنا العبرية على السؤال : هل هي حقا حقيبة بيركين- أم تقليد؟، واليكم إجاباتها وتوضيحاتها.

يمكنني التأكيد بشكل قاطع أن حقيبة زوجة السنوار ليس من هذه الماركة الفاخرة، وذلك من خلال ثلاثة دلالات واضحة، الأولى:شكله، حيث أن النماذج الشهيرة لدار الأزياء الفرنسية هيرميس (بيركين، كيلي وايربيج) معروفة بشكلها الذي يشبه المثلث، والذي لا يمكن رؤيته بحقيبه هذه السيدة، الثانية: ابزيم الحقيبة من الأمام لا تلائم أي نموذج حقائب لدار الأزياء المذكورة. أما العلامة الثالثة: اللوغو الذي ظهر بمقدمة حقيبة اليد لا يلائم دار الأزياء هيرميس، أي أن الحديث يدور عن حقيبة مزيفة.

ولفتت نوعا خلال المقابلة إنه لا يمكن الحصول على حقائب يد من ماركة بيركين وكيلي بسهولة، حيث يحتاج الأمر الى التسجيل بقائمة انتظار تستغرق حاليا ما بين عامين حتى عامين ونصف، وخلال هذه الفترة يجب أن يتم الاثبات لهم أنك زبون جيد وتشتري شهريا منتجاتهم بهذا القدر من المبالغ، وتثبت اخلاصا لهذه الماركة الفاخرة.

وأشارت نوعا أيضا إلى أن النساء العربيات من الأثرياء يسمحن لأنفسهن بشراء أغلى ماركات حقائب اليد في دور الأزياء العالمية، مشيرة الى أن أسعار حقائب بيركين يمكن أن يصل ثمنها لمبالغ باهضة، على سبيل المثال هناك بيركين هيمالايا يتراوح ثمنه من 380 الف دولار حتى نصف مليون دولار، هذا مستوى الاثمان وهذه النماذج تحديدا التي يطلبها الزبائن العرب ويرغب بها

https://x.com/i/web/status/1847738011435635085