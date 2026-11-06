تواجه إسرائيل أزمة اقتصادية هيكلية طاحنة قد تهدد استقرارها خلال العقدين القادمين، وسط تحذيرات من تفاقم موجات "هجرة العقول" والخبرات النوعية. ويشير الخبراء إلى أن الحلول الاقتصادية المرتقبة مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بدمج المجتمع العربي في عجلة الإنتاج، بدلاً من سياسات الإقصاء والتهميش التي تلتهم الميزانيات وتوجهها نحو قطاعات غير منتجة، جاءت هذه المعلومات خلال لقاء الخبير الاقتصادي عمر فندي، الذي قدم لنا معلومات هامة خلال لقاءه مع وسام كبها.

ظاهرة "هجرة العقول" وخسائر الضرائب الفادحة

شهدت إسرائيل مؤشرات مقلقة تمثلت في هجرة عكسية وسلبية لأصحاب الكفاءات العالية:

خسائر بشرية: غادر البلاد خلال العام الماضي نحو 1,500 طبيب و2,600 مهندس.

الأثر المالي: تسببت هذه الهجرة في خسائر ضريبية وميزانية هائلة تجاوزت 10 مليارات شيكل.

العبء الضريبي: يعتمد الهيكل الضريبي في إسرائيل على نسبة 20% فقط من المواطنين الذين يتحملون دفع 90% من إجمالي الضرائب، مما يضع عبئاً غير مسبوق على الطبقات المنتجة التي تواجه أعباء مالية وعسكرية متزايدة.

التحديات الديموغرافية والقطاعات غير المنتجة

أزمة التمويل الداخلي: تراجع قبول الأجيال الشابة والراسمالية لنموذج "الكيبوتس" التقليدي ودعم الفئات التي ترفض العمل أو الخدمة العسكرية (مثل قطاع الحريديم)، وسط تساؤلات الشباب المنتِج عن سبب تمويل فئات غير عاملة ومستوطنات لا تقدم عائداً للاقتصاد المحلي.

القنبلة الديموغرافية: خلال 15 عاماً، من المتوقع أن يشكل المجتمع العربي نصف سكان الدولة، وهو ما يعكس خطورة استمرار فقره الشديد إذا لم يتم تدارك الأمر ببرامج استثمارية حقيقية.

المجتمع العربي: فرصة اقتصادية ضائعة أم طوق نجاة؟

العائد الاستثماري العالي: يُعد المجتمع العربي القطاع الأجدر والأسرع استثمارياً؛ فكل شيكل يُستثمر فيه يعود بعائد مضاعف على خزينة الدولة وميزانياتها مقارنة بأي قطاع آخر، نظراً لحاجته الملحة للبنى التحتية والدعم الثقافي والتعليمي.

مؤشرات التعليم (بيزا): تشير النتائج إلى سقوط 3 طلاب عرب من كل 4 في اختبارات "بيزا"، وهو ما ينذر بإنتاجية صفرية مستقبلاً إذا استمر التهميش، في حين أن سياسة حكومية جديدة تستثمر في تحسين قدرات هذا المجتمع قادرة على إنقاذ الاقتصاد الإسرائيلي من أزماته العميقة.

التهديدات الخارجية وانعكاسات العزل السياسي

الضغوط الدولية: واجهت إسرائيل تلويحاً أوروبياً بفرض حظر على البنوك المركزية والشركات الكبرى العاملة فيها، مما قد يؤدي إلى شلل تام في الاقتصاد الإسرائيلي وارتباطه بالعالم الخارجي.

إن الانتخابات والسياسات القادمة تضع إسرائيل أمام مفترق طرق خطير؛ إما استغلال الفرصة الاقتصادية الكامنة في دمج الأقلية العربية أو تبديدها كلياً عبر سياسات الإقصاء والتوترات المستمرة