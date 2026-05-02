دراما في أجواء الولايات المتحدة: شركة الطيران "سبيريت إيرلاينز" (Spirit Airlines) أعلنت صباح اليوم (السبت) عن وقف نشاطها بشكل فوري، بعد فشل الجهود للحصول على حزمة إنقاذ فدرالية لإنقاذها. الشركة، التي كانت معروفة بالطائرات الصفراء ونموذج "اللو كست المتطرف" الخاص بها، نشرت بياناً رسمياً أعلنت فيه أنها بدأت بعملية "تفكيك منظم". جميع رحلات الشركة أُلغيت بشكل فوري، وإدارة الشركة ناشدت عملاءها بعدم التوجه إلى المطارات، إذ لن تُقدَم أي خدمات أرضية أو استجابة للرحلات القائمة.

انهيار الشركة جاء بعد جولة محادثات مكثفة ومتوترة مع إدارة ترامب، التي عرضت حزمة إنقاذ بقيمة 500 مليون دولار مقابل سيطرة حكومية على 90% من أسهم الشركة. المفاوضات وصلت إلى طريق مسدود بعد أن عارض بعض حملة السندات والدائنين الرئيسيين شروط الصفقة، ما ترك سبيريت بدون احتياطات نقدية لمواصلة التشغيل. الشركة، التي تقدمت بالفعل بطلبات حماية من الدائنين مرتين منذ عام 2024، لم تنجح في مواجهة الارتفاع الحاد في أسعار الوقود بسبب الحرب في إيران والخسائر المتراكمة التي قدرت بمليارات الدولارات.

إغلاق شركة سبيريت، التي وظفت في ذروتها نحو 17,000 عامل، هو التفكك الأكبر لشركة طيران أمريكية كبرى منذ الركود الاقتصادي لعام 2008. ويحذر خبراء الطيران من أن اختفائها من السوق سيؤدي إلى تقليص المنافسة في القطاع وارتفاع الأسعار بالنسبة للمستهلكين، خاصة على خطوط الطيران الداخلية في الولايات المتحدة وإلى الوجهات في الكاريبي. وبينما أعرب البيت الأبيض عن أسفه لفقدان الوظائف، بدأت شركات الطيران المنافسة بالفعل في دراسة خيارات لمساعدة المسافرين العالقين وتوظيف بعض أفراد طاقم الطيران الذين أصبحوا الآن بلا مصدر رزق.