أعلن بنك إسرائيل اليوم (الأحد) أنه اشترى خلال شهر أيار/مايو الماضي مبلغاً يقدر بحوالي 801 مليون دولار، وذلك بشكل محدد بهدف الحفاظ على الاستمرار المنتظم لنشاط الأسواق المالية.

الخطوة الدراماتيكية التي اتخذها البنك تأتي في ظل اتجاه هبوط حاد في سعر صرف الدولار، وهدفها هو كبح التقلبات الحادة في سعر صرف العملة الأمريكية مقابل الشيكل، وهي خطوة تؤثر مباشرة على القوة الشرائية للجمهور، تكاليف الاستيراد وربحية المصدرين الإسرائيليين.

في أعقاب هذه المشتريات، إلى جانب تأثيرات سوقية إضافية، قفزت احتياطات العملات الأجنبية لدولة إسرائيل في نهاية شهر أيار 2026 وبلغت إجمالي 238,681 مليون دولار. هذا يُعد زيادة كبيرة بمقدار 2,953 مليون دولار مقارنة بمعطيات نهاية الشهر السابق. حتى الآن، مستوى الاحتياطيات في إسرائيل نسبة للناتج المحلي الإجمالي يظهر استقرارًا ويبلغ 37.2 بالمئة.

إعلان بنك إسرائيل يلوّن في هذه الساعات بورصة الأوراق المالية في تل أبيب بالأخضر ويؤدي إلى ارتفاع المؤشرات الرئيسية. رغم التفاؤل في سوق الأسهم، في تداول العملات الأجنبية يبقى الدولار في هذه المرحلة عند مستوى مشابه دون تقلبات حادة، ويتم تداوله حول 2.93 شيكل.

أوضح بنك إسرائيل أن الزيادة الحادة في احتياطيات العملات الأجنبية في الشهر الماضي يمكن تفسيرها بشكل رئيسي من خلال عاملين أساسيين: أولاً، إعادة تقييم العملات الأجنبية، حيث سُجلت زيادة في قيمة الأصول القائمة بمقدار حوالي 2,685 مليون دولار. وثانياً، مشتريات العملات الأجنبية المُنظَّمة، وهي التدخل المعروف لبنك إسرائيل في الأسواق. من ناحية أخرى، فقد تم تعويض الزيادة الحادة في الاحتياطيات جزئياً بسبب الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بالعملات الأجنبية، والتي خصمت من الصندوق مبلغاً قدره حوالي 721 مليون دولار خلال الشهر.