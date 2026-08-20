شلل مفاجئ في مطار بن غوريون.. تعليق الهبوط وتوقف مكاتب تسجيل الوصول

اضطرابات في مطار بن غوريون: يشهد مطار بن غوريون اليوم (الخميس) اضطرابات كبيرة في الحركة الجوية، وذلك عقب إجراءات اتخذتها لجنة العمال. ويفيد المسافرون الذين وصلوا إلى المطار بتأخيرات حتى بعد هبوط طائراتهم. وأفادت هيئة المطارات أنه في أعقاب هذه الاضطرابات، بدءًا من الساعة الثانية ظهرًا، تم تقليص الحركة الجوية في مطار بن غوريون، بما في ذلك توقف عمليات الهبوط تمامًا. وسيتم استئناف عمليات الإقلاع تدريجيًا وفقًا لجدول رحلات محدّث.

أحد الركاب الذين هبطوا على الرحلة القادمة من لوس أنجلوس قال: "هبطنا قبل حوالي خمس دقائق وأخبرونا أن نجلس لأنه لا يوجد من يوصل الطائرة بالجسر. نحن في الطائرة وننتظر."

تطلب الهيئة من المسافرين متابعة التحديثات بشكل مستمر مع شركات الطيران بشأن موعد الرحلة والتغييرات المحتملة في الجداول الزمنية. وأضافت الهيئة أنها "تأسف لتصرفات اللجنة" وتعتذر للمسافرين.

بالموازاة، وزيرة المواصلات ميري ريغيف وجّهت إدارة سلطة المطارات التقدم فورًا بدعوى إلى محكمة العمل ضد لجنة العمال، بهدف وقف التشويشات. ريغيف هاجمت الخطوات وقالت: "من اتخذ القرار بأخذ عشرات آلاف المواطنين الإسرائيليين كرهائن، سيدفع ثمنًا باهظًا".

في الهستدروت، من جهتهم، يدّعون أنه لم تصدر أي تعليمات لوقف العمل، وينسبون الاضطرابات إلى نقص القوى البشرية والاستعداد السيء لأحمال الصيف.

كما أن شركات الطيران تقوم بتحديث المعلومات حول تأثير التشويشات. في شركة أركيع أفادوا أن بعض الرحلات تتأخر، بينما من المتوقع أن تنطلق رحلات أخرى حسب التطورات.

تأتي هذه التصريحات على خلفية الازدحام الشديد في مطار بن غوريون خلال الصيف. من المتوقع أن يمر عبر المطار حوالي 2.6 مليون مسافر خلال شهر أغسطس، وفي أيام الأسبوع يمر عبره يومياً حوالي 90-95 ألف مسافر في الرحلات القادمة والمغادرة.

الفوضى في مطار بن غوريون تحدث في الوقت الذي تقضي فيه وزيرة المواصلات ميري ريغيف في عطلة في المغرب. حسب مكتب الوزيرة، ريغيف سافرت مع مدير عام وزارة المواصلات موشيه بن زاكين، مدير هيئة المواصلات العامة عيدان معلم ومستشارة الوزيرة رعوت، رغم أن المكتب قال إن الحديث يدور عن رحلة خاصة. من المتوقع أن تستمر الرحلة حتى يوم الاثنين، 24 أغسطس، أي عطلة تقريبا لأسبوع كامل. هذه هي الرحلة الثالثة لريغيف إلى المغرب خلال ولايتها الحالية.