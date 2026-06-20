هل تتغير قواعد سوق النفط؟ أرامكو تكشف استراتيجية جديدة بعد أزمة هرمز

كشفت تصريحات رئيس مجلس إدارة شركة أرامكو السعودية ياسر الرميان عن توجه استراتيجي جديد لدى الشركة، يتمثل في دراسة توسيع مرافق تخزين النفط حول العالم، ضمن جهود تعزيز مرونة سلاسل الإمداد وحماية الأسواق من الاضطرابات الجيوسياسية.

وجاءت هذه التصريحات في أعقاب التطورات التي شهدتها أسواق الطاقة خلال الأشهر الماضية، بما في ذلك التوترات في منطقة الشرق الأوسط وما رافقها من اضطرابات في حركة التجارة العالمية وإمدادات النفط.

وأوضح الرميان أن الشركة تنظر إلى تطوير قدراتها في التخزين الدولي باعتباره جزءاً من استراتيجية طويلة الأمد، تهدف إلى ضمان استمرارية الإمدادات حتى في حالات تعطّل الممرات البحرية الحيوية، مثل مضيق هرمز.

وأشار إلى أن البنية التحتية القائمة، بما في ذلك خط أنابيب شرق–غرب، إضافة إلى الاحتياطيات الاستراتيجية خارج المملكة، ساهمت في الحد من تأثيرات الأزمات الأخيرة على تدفقات النفط إلى الأسواق العالمية.

ويُعد خط أنابيب شرق–غرب أحد أهم مشاريع نقل النفط في المملكة، حيث يربط حقول المنطقة الشرقية بميناء ينبع على البحر الأحمر، ما يتيح مساراً بديلاً بعيداً عن الممرات البحرية الحساسة.

كما تمتلك أرامكو السعودية بالفعل مرافق تخزين في عدد من الأسواق الدولية، خاصة في آسيا، بما في ذلك كوريا الجنوبية واليابان، في إطار تعزيز وجودها في مراكز الطلب الرئيسية.

ويرى مراقبون أن هذا التوجه يعكس تحولات أوسع في قطاع الطاقة العالمي، حيث تسعى الشركات الكبرى إلى تقليل الاعتماد على مسارات شحن محددة، وزيادة المرونة في مواجهة المخاطر الجيوسياسية والتقلبات في أسواق النفط.