تشارك مجموعة من المؤسسات المالية الخليجية في ترتيب قرض ضخم تصل قيمته إلى نحو 7 مليارات دولار، مخصص لتمويل مشاريع إعادة إعمار البنية التحتية في سوريا، في واحدة من أكبر عمليات التمويل الإقليمي خلال السنوات الأخيرة.

ويضم التحالف المصرفي مؤسسات مالية بارزة من المنطقة، تتصدرها بنوك قطرية وإماراتية، إلى جانب شركة استثمارية قطرية كبرى، بهدف تمويل مشاريع تشمل إعادة تأهيل قطاع الكهرباء وتطوير البنية التحتية للمطارات السورية.

وبحسب المعلومات المتداولة، يمتد القرض لعدة سنوات، مع ترتيبات تمويلية تهدف إلى توفير السيولة اللازمة لبدء تنفيذ مشاريع استراتيجية في قطاعي الطاقة والنقل، بما يساهم في دعم مرحلة إعادة الإعمار وتعزيز التعافي الاقتصادي في البلاد.

وتأتي هذه الخطوة في ظل تنامي الاهتمام الإقليمي بفرص الاستثمار في سوريا، مع تحركات متزايدة من عدد من الدول العربية لدعم مشاريع البنية التحتية وإعادة دمج الاقتصاد السوري ضمن المنظومة الاقتصادية الإقليمية.

وشهدت الفترة الأخيرة إعلان عدد من الاستثمارات والمشاريع في قطاعات الطاقة والاتصالات والموانئ، في مؤشر على تصاعد الدور الإقليمي في ملف إعادة الإعمار، وتزايد توجه الشركات العربية نحو السوق السورية بعد سنوات من التراجع الاقتصادي.