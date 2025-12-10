بحث جديد: المجتمع العربي في إسرائيل يتجه نحو الشيخوخة بفجوات صادمة في العمل والدخل

كشف بحث جديد أصدرته مؤسسة شوريش للبحوث الاقتصادية–الاجتماعية أنّ المجتمع العربي في إسرائيل يدخل سنّ الشيخوخة وهو يعاني من فجوات واسعة في مجالي التشغيل والدخل مقارنة بالمجتمع اليهودي، ما يضع كبار السن العرب في موقع اقتصادي هشّ. وأُنجز البحث على يد البروفيسور إيال كيمحي وتومر زيدنر، اعتمادًا على بيانات دائرة الإحصاء المركزية ومنظمة الـOECD.

متوسط عمر مرتفع… لكن التحديات الاقتصادية تتسع

يبيّن البحث أنّ متوسط العمر المتوقع في إسرائيل من الأعلى في دول الـOECD — إذ يبلغ 85.7 عامًا للنساء و81.7 عامًا للرجال — غير أن امتداد سنوات الحياة بعد التقاعد يكشف عن تحديات اقتصادية كبيرة، خاصة لدى المواطنين العرب الذين يجد كثيرون منهم صعوبة في الحفاظ على مستوى معيشة لائق.

ارتفاع التشغيل بعد سنّ 65… والفجوات تزداد

ارتفعت معدلات تشغيل من هم فوق 65 عامًا خلال العقد الأخير بصورة حادة، لكن الارتفاع غير متساوٍ بين المجموعات السكانية:

يعمل 35% من الرجال اليهود في هذه السن، مقابل 20% فقط من الرجال العرب.

أما النساء العربيات، فتكاد نسبة التشغيل لديهن لا تتجاوز 1%–3% منذ عقدين، مقارنة بـ 20% لدى النساء اليهوديات.

العمل بدوام كامل… يفاقم الفجوة بين الجنسين

يسجّل البحث ارتفاعًا كبيرًا في العمل بدوام كامل بين كبار السن في إسرائيل، حيث يعمل نحو 70% من الرجال فوق 65 بدوام كامل، مقابل 40% من النساء فقط. ويُعدّ هذا الفارق أكثر حدة لدى النساء العربيات اللواتي يعملن غالبًا في وظائف جزئية إن توفّرت، ما ينعكس على دخل أقل وتقاعد محدود.

الفجوات التعليمية أساس عدم المساواة في الشيخوخة

بحسب البحث، تعدّ مستويات التعليم عاملًا محوريًا في فجوات التشغيل:

الرجال الذين يمتلكون 13 سنة تعليمية فأكثر تتجاوز نسبة تشغيلهم بعد 65 عامًا 40%.

أمّا أصحاب التعليم المنخفض، فتنخفض النسبة لديهم إلى 20%.

وتظهر الفجوات بشكل أوضح في المجتمع العربي، خصوصًا لدى النساء حيث ما يزال التعليم العالي أقل انتشارًا.

الفجوات في الدخل: النساء المسنّات الأكثر تضررًا

ترتفع مداخيل الأزواج فوق سنّ 65 إلى أكثر من 9,000 شيكل للفرد الموحّد، بينما يحصل الرجال الذين يعيشون بمفردهم على نحو 8,000 شيكل، والنساء على 7,000 شيكل فقط. وتزداد الأزمة في المجتمع العربي نتيجة ضعف الدخل خلال سنوات العمل وانخفاض معدلات التشغيل.

كيمحي: الفجوات تتراكم مدى الحياة

قال البروفيسور إيال كيمحي، نائب رئيس مؤسسة شوريش: "المجتمع العربي — وخاصة النساء — يدخل سنّ الشيخوخة من موقع ضعف كبير. هذه الفجوات لا تبدأ في الشيخوخة، بل تتراكم عبر الحياة نتيجة الفروق في التعليم والعمل والدخل. وإذا لم نتحرك الآن، فستتفاقم هذه الفجوات لدى الجيل القادم."