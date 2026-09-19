بعد عقود من القيادة.. بجيل 96، وارن بافيت يتنحى عن رئاسة «بيركشاير هاثاواي»

الملياردير وارن بافت، أحد أعظم المستثمرين في التاريخ، أعلن (الجمعة) أنه سيتنحى عن منصب رئيس مجلس إدارة عملاقة الاستثمارات بيركشاير هاثاواي (Berkshire Hathaway) - المنصب الذي شغله منذ عام 1970.

وفقًا للإعلان، فإن استقالته تدخل حيز التنفيذ بشكل فوري. بافت البالغ من العمر 96 عامًا سيبقى في الشركة بمنصب شرفي كـ"رئيس فخري"، وسيشغل ابنه، هوارد بافت، منصب الرئيس، حيث يشغل عضوية مجلس إدارة الشركة منذ عام 1993.

تأتي هذه الخطوة بعد أن كان بافيت قد استقال بالفعل من منصب المدير التنفيذي وترك إدارة الشركة الجارية بيدَي غريغ آبل. تعيين ابنه هوارد كرئيس مجلس الإدارة يهدف، وفقًا لتقديرات الشركة، إلى الحفاظ على الثقافة التنظيمية والقيم الفريدة التي شكلتها على مدار العقود الأخيرة.

بافِت، الذي حوّل شركة بركشاير هاثاواي من شركة نسيج فاشلة إلى واحدة من أكبر وأهم شركات الاستثمار في العالم بقيمة تزيد عن تريليون دولار، يُعتبر أيقونة في عالم المال. خلال فترة ولايته، حققت الشركة عائداً سنوياً متوسطاً يقارب 20% - أي ضعف عائد مؤشر S&P 500.

مع ذلك، أوضح بافيت في السابق أنه لا ينوي بيع أسهمه في الشركة، وأن كل ثروته المستثمرة فيها ستُنقل تدريجياً إلى التبرعات.