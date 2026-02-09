مصر ستُعلن قريبًا بيع محطة الرياح الأكبر لطاقة نظيفة لشركة إماراتية

قال مصدر حكومي مصري، اليوم الاثنين، إن الحكومة تعتزم الإعلان خلال أيام عن إتمام بيع محطة جبل الزيت لطاقة الرياح، أكبر محطة من نوعها في البلاد، إلى شركة "ألكازار للطاقة" الإماراتية بقيمة 420 مليون دولار.

وأوضح المصدر وفقا للعربي الجديد أن المحطة، التي تبلغ قدرتها 580 ميغاوات، ستُباع بسعر يفوق العرض المقدم من شركة "أكتيس" البريطانية، في إطار برنامج الطروحات الحكومية المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي.

وبحسب مصادر مطلعة، ستشتري الشركة المصرية لنقل الكهرباء الطاقة المنتجة بسعر يقارب 3 سنتات لكل كيلووات/ساعة، مع سداد 75% من القيمة بالدولار و25% بالجنيه المصري بعد نقل الملكية.

وتُعد الصفقة جزءًا من خطة حكومية لتوسيع مشاركة القطاع الخاص، في وقت تمتلك فيه «ألكازار» استثمارات قائمة في قطاع الطاقة المتجددة بمصر، من بينها مشروعات رياح وطاقة شمسية كبرى.