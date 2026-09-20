أظهرت بيانات مكتب الإحصاء المركزي في قبرص أن السياح الإسرائيليين شكلوا 23.3% من إجمالي السياح الذين زاروا الجزيرة خلال شهر أغسطس/آب الماضي، في مؤشر على ارتفاع لافت في أعداد القادمين من إسرائيل خلال ذروة الموسم السياحي.

وبحسب البيانات، استقبلت قبرص خلال أغسطس/آب 581,880 سائحًا، بينهم 135,628 إسرائيليًا، ليحتل السياح الإسرائيليون المرتبة الثانية من حيث عدد الزوار بحسب بلد المنشأ، بعد السياح القادمين من بريطانيا والبالغ عددهم 177,603.

وتشير الأرقام إلى ارتفاع عدد السياح الإسرائيليين في قبرص بنحو 28% مقارنة بأغسطس/آب 2025، عندما بلغ عددهم 105,597 سائحًا. وجاء هذا الارتفاع في وقت تراجع فيه إجمالي عدد السياح القادمين إلى قبرص بنحو 3.3% على أساس سنوي.

كما سجلت السياحة القادمة من دول أخرى تراجعًا خلال الفترة نفسها، إذ انخفض عدد السياح الهولنديين بنحو 17.5%، بينما تراجع عدد السياح القادمين من فرنسا بنحو 50% تقريبًا.

ويأتي الارتفاع الكبير في أعداد الإسرائيليين في ظل ارتفاع أسعار الرحلات الجوية إلى عدد من الوجهات، إلى جانب حالة عدم الاستقرار التي يشهدها قطاع الطيران على خلفية الحرب مع إيران. وتُعد قبرص منذ سنوات وجهة قريبة نسبيًا وأقل تكلفة في كثير من الأحيان مقارنة بوجهات أخرى، كما ينظر إليها بعض المسافرين الإسرائيليين كخيار يسهل العودة منه إلى إسرائيل في حال حدوث تصعيد أمني مفاجئ.

وتتوفر أمام الإسرائيليين خيارات متعددة للسفر إلى قبرص، إذ تنطلق الرحلات من مطاري بن غوريون وحيفا، وتصل إلى مطاري لارنكا وبافوس. وتُعد بافوس من أبرز الوجهات المفضلة لدى السياح الإسرائيليين، إلى جانب أيا نابا وليماسول ولارنكا.

ولا تقتصر السياحة الإسرائيلية في قبرص على المنتجعات والشواطئ، إذ يفضل بعض الزوار الرحلات والطبيعة، خصوصًا في منطقة جبال ترودوس، التي توفر مسارات ومواقع طبيعية بعيدًا عن نمط العطلات الشاطئية التقليدية.