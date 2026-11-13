مكتب التحقيقات الفيدرالي: قراصنة تدعمهم كوريا الشمالية سرقوا أكثر من 400 مليون دولار من العملات المشفرة

ذكر مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، أن "قراصنة إلكترونيين مدعومين من كوريا الشمالية سرقوا أكثر من 400 مليون دولار من العملات المشفرة على مدار الأشهر الثمانية عشر الماضية، وذلك باستخدام صور لأشخاص تم تسجيلها خلسة، ثم استُخدمت لاستهداف معارفهم".

وفي إطار عملية احتيال تعتمد على "الهندسة الاجتماعية" -يطلق عليها مكتب التحقيقات الفيدرالي اسم "FaceStealer"- يتم استدراج الضحايا إلى محادثات فيديو عبر نسخ مزيفة من برامج الاجتماعات المرئية، مثل "زوم" (Zoom) و"مايكروسوفت تيمز" (Microsoft Teams) و"جوجل ميت" (Google Meet).

ويتلقى الضحايا دعوات من أشخاص يعرفونهم بالفعل وتواصلوا معهم سابقاً، لكن حسابات هؤلاء المعارف على وسائل التواصل الاجتماعي ومنصات التواصل الأخرى تكون قد تعرضت للاختراق، كما جرى تسجيل صورهم سراً.

وبمجرد الانضمام إلى المكالمة -التي يتم تسجيلها أيضاً- يواجه الضحايا "خطأً تقنياً" وهمياً، يتطلب منهم النقر على رابط لإصلاحه؛ مما يؤدي إلى إصابة حاسوب الضحية وحساباته على وسائل التواصل الاجتماعي ببرمجيات خبيثة.ووفقاً لتحذير أصدره المكتب يوم الأربعاء، فقد تمكن مكتب التحقيقات الفيدرالي من تحديد وضبط أكثر من 900 مقطع فيديو سُجلت عبر كاميرات الويب الخاصة بالضحايا.

كما أشار المكتب إلى أن القراصنة بدأوا في استخدام الذكاء الاصطناعي لإنشاء مقاطع فيديو "تزييف عميق" (deepfake) لشخصيات معروفة ومؤثرة في مجالي العملات المشفرة وتقنية "سلسلة الكتل" (blockchain).

وقد نسب مكتب التحقيقات الفيدرالي هذه الأنشطة إلى مجموعة من القراصنة الكوريين الشماليين تُعرف باسم "Sapphire Sleet" أو "UNC1069". وتعد هذه المجموعة كياناً منفصلاً عن القراصنة الكوريين الشماليين الذين ربطهم المكتب -بالتعاون مع جهات في القطاع الخاص- بعملية اختراق منصة "بينانس" (Binance) للعملات المشفرة، والتي بلغت قيمتها 6.3 مليار دولار.