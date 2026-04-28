الإمارات تعلن انسحابها من منظمة أوبك في خطوة مفاجئة

أعلنت الإمارات العربية المتحدة عن انسحابها من منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك، في خطوة وُصفت بالمفاجئة وقد يكون لها تأثيرات على توازنات سوق الطاقة العالمي.

وأوضحت أبوظبي في بيان رسمي أن القرار جاء في ظل التقلبات الجيوسياسية المتصاعدة، خاصة في منطقة الخليج، بما في ذلك الاضطرابات المرتبطة بـ مضيق هرمز، والتي تؤثر على استقرار إمدادات النفط.

وأضافت أن هذه الخطوة تنسجم مع رؤيتها الاستراتيجية طويلة المدى لتطوير قطاع الطاقة وتنويع سياساتها الاقتصادية، مشددة في الوقت نفسه على التزامها المستمر بدعم استقرار السوق العالمية.

وتُعد منظمة أوبك إطارًا يجمع الدول المنتجة للنفط بهدف تنسيق سياسات الإنتاج وتحديد مستويات الإمدادات، بما ينعكس على أسعار النفط العالمية.

ويرى مراقبون أن انسحاب الإمارات، باعتبارها من كبار المنتجين، قد يضعف من قدرة أوبك على تنسيق مستويات الإنتاج والتأثير على الأسعار، في وقت تشهد فيه الأسواق تقلبات حادة.