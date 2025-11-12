انعقاد مؤتمر"الخليج الإقليمي" بمشاركة عربية فعالة لتطوير الاستثمار في منطقة خليج حيفا

بمبادرةٍ من اتحاد سلطات خليج حيفا، انطلقت في مدينة شفاعمرو أعمال مؤتمر الخليج الإقليمي بمشاركة المئات من رجال وسيدات الأعمال العرب واليهود، إلى جانب وفود اقتصادية من دول أجنبية، وذلك بهدف تسليط الضوء على فرص الاستثمار والتنمية في منطقة خليج حيفا، لا سيما داخل البلدات العربية.

وأكد المشاركون في كلماتهم خلال المؤتمر على أهمية إيجاد حلول عملية لتجاوز التحديات التي تعيق النهوض الاقتصادي للمجتمع العربي، مشيرين إلى أن تعزيز التكامل الاقتصادي بين مختلف مكونات المنطقة يُعدّ خطوة أساسية نحو تحقيق تنمية مستدامة ومشتركة.

كما تخللت فعاليات المؤتمر، الذي يمتد على مدار يومين، جلسة حوار بين الأديان تم خلالها التأكيد على التنوع الثقافي والديني الفريد الذي تتميز به منطقة خليج حيفا، بما تحويه من مواقع أثرية وأماكن مقدسة لكل الديانات السماوية، وهو ما يجعلها وجهة واعدة للاستثمار المحلي والأجنبي في ظل التحولات الإقليمية الراهنة.

وأشار منظمو المؤتمر إلى أن الهدف من الحدث هو تحويل خليج حيفا إلى مركز اقتصادي إقليمي نابض بالحياة، يجمع بين الابتكار، والسياحة، والتكنولوجيا، والصناعة الخضراء، مع تعزيز فرص التعاون بين المجتمعين العربي واليهودي.