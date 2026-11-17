ينشر قسم الأجور واتفاقيات العمل في وزارة المالية اليوم (الثلاثاء) تقرير نفقات الأجور في الهيئات العامة لعام 2025. وتُظهر البيانات أن القطاع العام يضم حاليًا نحو 680 ألف موظف، باستثناء العاملين في الهيئات الأمنية السرية، ويتقاضون متوسط أجر قدره 18,255 شيكلًا شهريًا مقابل وظيفة بدوام كامل.

يتصدر بنك إسرائيل جدول متوسط الأجور في القطاع العام بنحو 35,300 شيكل شهريًا. ومن بين القطاعات الكبرى، تتصدر الشركات الحكومية بمتوسط أجر يبلغ نحو 27,800 شيكل، يليها القطاع الصحي بمتوسط أجر يبلغ نحو 23,400 شيكل.

يشير مؤشر رئيسي آخر في التقرير إلى أغلبية نسائية واضحة في القطاع العام، إذ تشكّل النساء نحو 70% من إجمالي العاملين. ومع ذلك، سُجّلت إلى جانب هذه الأغلبية العددية فجوات كبيرة في الأجور، إذ تبلغ فجوة الأجور بين الجنسين 26.2%، أي نحو 5,825 شيكلًا شهريًا لصالح الرجال. وتوضح وزارة المالية أن هذه الفجوة تنجم أساسًا عن اختلاف التوزيع بين الجنسين في المهن، وعن تفاوت تمثيلهما في المناصب الإدارية العليا.

علّق إيفي ملكين، المفوض المسؤول عن الأجور واتفاقيات العمل، على النتائج قائلًا: «نرى في إتاحة البيانات ركيزة أساسية للإدارة العامة المتقدمة. ويتيح لنا توحيد المعلومات من مختلف مؤسسات القطاع العام رصد التوجهات، وترشيد استخدام الموارد، واتخاذ قرارات مدروسة استنادًا إلى صورة شاملة. ويأتي ذلك كله في إطار مسعى شامل يهدف إلى تحسين الخدمات العامة المقدمة لسكان الدولة».