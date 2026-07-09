واصلت الإمارات تعزيز مكانتها كوجهة عالمية للاستثمار، بعد تسجيلها نتائج قياسية في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال عام 2025، وفق ما أعلن نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

وقال بن راشد إن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الدولة بلغت 177.3 مليار درهم (نحو 48.3 مليار دولار) خلال العام الماضي، بزيادة 6% مقارنة بالعام السابق، فيما ارتفع رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 1.17 تريليون درهم (نحو 318.6 مليار دولار).

وأوضح أن الإمارات تقدمت إلى المركز التاسع عالمياً بين وجهات الاستثمار الأجنبي المباشر، كما حافظت للعام الثالث على التوالي على المرتبة الثانية عالمياً في عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر التأسيسية، بإجمالي 1562 مشروعاً.

وأكد بن راشد أن هذه النتائج تعكس استمرار ثقة المستثمرين العالميين بالاقتصاد الإماراتي، مشيراً إلى أن الدولة تواصل ترسيخ موقعها مركزاً رئيسياً للاستثمارات الدولية في مختلف القطاعات الاقتصادية.

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وأشار إلى أن الاستراتيجية الوطنية للاستثمار تستهدف رفع رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 2.2 تريليون درهم (نحو 599 مليار دولار) بحلول عام 2031، إلى جانب جذب تدفقات سنوية تصل إلى 240 مليار درهم (نحو 65.3 مليار دولار).

وتواصل الإمارات تطوير بيئة الأعمال والاستثمار عبر منظومة تشريعية متقدمة، وبنية تحتية رقمية ومالية قوية، إضافة إلى موقعها الجغرافي الذي يربط بين أسواق آسيا وأفريقيا وأوروبا، ما يعزز جاذبيتها للشركات العالمية الباحثة عن مقرات إقليمية ودولية.