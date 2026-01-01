توقعات حدوث نقص حاد في الدواجن في إسرائيل - بسبب تفشي هذا الفيروس

المسالخ في إسرائيل أبلغت هذا الأسبوع تجار التجزئة أن آلاف الطيور أصيبت بمرض نيوكاسل نتيجة تفشي الفيروس. الحديث يدور عن مرض معدٍ يمكن أن يؤثر على الدواجن والطيور. مراسلة الشؤون الاقتصادية، دينا يركتشي، أفادت هذا المساء (الخميس) في "النشرة المركزية" أنه نتيجة لذلك، من المتوقع حدوث نقص حاد في الدواجن في شبكات التسويق ابتداءً من الأسبوع القادم، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الدواجن.

حذرت وزارة الزراعة مربي الدواجن من انتشار المرض ودعت إلى تشديد فوري لقواعد السلامة البيولوجية، مما سيؤدي إلى نقص كبير في الدجاج الطازج وبعض أنواعه.

الآن الشركات وأيضاً في شبكات التسويق يبحثون عن إعادة حساب المسار نتيجة التفشي، وإيجاد خيارات أخرى لتقليل الضرر المتوقع لكل من الشبكات والمستهلكين.