حذرت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي ايلا واوية سكان قطاع غزة من مخاطر مالية تتعلق بتداول أوراق نقدية قديمة، ودعتهم إلى استبدالها بأوراق نقدية جديدة، وفق ما جاء في بيان نشرته في منصتها بموقع إكس.

وقالت المتحدثة إن بنك إسرائيل، المسؤول عن إصدار الأوراق النقدية، أوصى باستبدال الأوراق القديمة من الإصدار "ب" بالأوراق الجديدة، مشيرة إلى أن معظم هذه الأوراق جرى استبدالها بالفعل خلال الفترة الماضية.

وأضافت أن من لا يزال يحتفظ بالأوراق القديمة قد يواجه خسائر مالية إذا فقدت هذه الأوراق صلاحيتها للتداول، وطالبت سكان القطاع على عدم قبول الرواتب أو المدفوعات بهذه الأوراق.

واتهمت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي في بيانها قيادة حركة حماس باستغلال الوضع الاقتصادي لسكان القطاع، زاعمة أن الحركة تسعى إلى التخلص من الأوراق النقدية القديمة عبر استخدامها في دفع الرواتب والمعاملات.

كما قالت إن بعض عناصر حماس يتلقون رواتبهم بالأوراق القديمة، في حين يحتفظ قادة الحركة بالأوراق النقدية الجديدة، معتبرة أن ذلك يحمّل السكان والعناصر الميدانيين الخسائر المالية. ودعت واوية سكان قطاع غزة إلى رفض تلقي الرواتب أو إجراء المدفوعات باستخدام الأوراق النقدية القديمة، محذرة من احتمال تعرضهم لخسائر مالية.