حاوياتٌ تتحرك، وسفنٌ ترسو وأخرى تغادر. حركةٌ تجاريةٌ لا تتوقفُ في ميناءِ حيفا، الذي قد يجدُ نفسَه مستقبلًا أمامَ دورٍ أكبرَ بكثيرٍ من حدودِ هذا الميناء، ليصبحَ إحدى حلقاتِ الوصلِ الرئيسيةِ بينَ آسيا وأوروبا.الحديثُ هنا عن مشروعِ “IMEC”، الممرِّ الاقتصاديِّ الهندي–الشرق أوسطي–الأوروبي، أحدِ المشاريعِ الطموحةِ لإقامةِ طريقٍ تجاريٍّ جديدٍ يربطُ الهندَ بأوروبا، مرورًا بدولِ الخليجِ والشرقِ الأوسط.شاهدوا تقرير مراسلنا وسام كبها

شمس أبو فارس - رئيس فرع الحاويات في خليج حيفا خلال حديثه مع i24NEWS يقول إن " الحديث يدور عن مشروع استراتيجي هام وكبير جدا ، سيكون مسارا بديلا لقناة السويس .. سيشمل نقل بري وبحري يبدأ من الهند الى مدن وميناء الخليج ومن هناك عبر السكك الحديدية سيصل لميناء حيفا ومن ثم سيتم الانطلاق الى اوروبا والعالم كله"وأضاف أبو فارس :" يمتلك ميناء حيفاء كفاءات وقوة بشرية ومنشآت ورافعات بأعلى مستوى وأنظمة مستعملة بالحوسبة ، تمنحنا القوة حتى نتصدر الموانئ في الشرق الأوسط ليصبح بوابة لجميع العالم واوروبا"

المخططُ يقومُ على نقلِ البضائعِ بحرًا من الهندِ إلى منطقةِ الخليج، ومن هناكَ عبرَ شبكةٍ من خطوطِ السككِ الحديديةِ والممراتِ البريةِ باتجاهِ البحرِ المتوسط، قبلَ أن تُنقلَ مجددًا عبرَ السفنِ إلى القارةِ الأوروبية. وهنا تحديدًا تبرزُ أهميةُ ميناءِ حيفا.موقعُه على الساحلِ الشرقيِّ للبحرِ المتوسط، وقربُه من الأردن، يمنحانِه أهميةً استراتيجيةً ضمنَ التصورِ المطروحِ للممر، ليشكلَ محطةَ انتقالٍ للبضائعِ القادمةِ من الشرق، قبلَ مواصلةِ رحلتِها غربًا باتجاهِ أوروبا.

زوهار روم - المتحدث باسم ميناء حيفا صرح قائلا :" عرف ميناء حيفا بأنه يخدم الدول الواقعة شرقي إسرائيل، عادة ما كان الحديث يدور عن السلطة الفلسطينية والأردن وربما العراق، لكن خلال السنوات الأخيرة برزت فكرة جديدة بأن يتحول ميناء حيفا الى بوابة تربط الشرق الأقصى مع اوروبا والولايات المتحدة، نظرا لموقع الميناء الاستراتيجي كحلقة وصل مهمة بين الشرق الأقصى واوروبا ، والسؤال كيف يمكن تطبيق ذلك عمليا، وعلى ضوء ذلك ظهرت خلال السنوات الأربع الأخيرة فكرة ربط موانئ الإمارات مرورا بالسعودية والأردن مباشرة بميناء حيفا وبشكل أساسي عبر شبكة السكك الحديدية"

بالنسبةِ لإسرائيل، المشروعُ لا يحملُ أهميةً اقتصاديةً فحسب، بل قد يمنحُها أيضًا موقعًا مركزيًا على أحدِ أهمِّ مساراتِ التجارةِ المستقبليةِ بينَ الشرقِ والغرب.فبدلَ أن تكونَ حيفا محطةً لاستقبالِ وتصديرِ البضائعِ فقط، قد تصبحُ نقطةَ التقاءٍ بينَ مسارين: طريقٍ بريٍّ يمتدُّ باتجاهِ الأردنِ والخليج، وطريقٍ بحريٍّ ينطلقُ من المتوسطِ باتجاهِ الموانئِ الأوروبية.

وحيفا المدينةُ هي جزءٌ من تحالفِ الثلاثةِ والخمسين، الذي أُطلقَ عليهِ “الخليج القادم”. وهو تحالفٌ يضمُّ ثلاثًا وخمسينَ بلدةً ومدينةً في منطقةِ حيفا وغورِ بيت شان. وتأملُ البلداتُ المنضويةُ تحتَ لوائِه أن ينعكسَ أيُّ توسعٍ في الدورِ الإقليميِّ والدوليِّ للميناءِ عليها، من خلالِ تعزيزِ مكانةِ المنطقةِ كمركزٍ اقتصاديٍّ ولوجيستي، وتطويرِ البنى التحتيةِ وشبكاتِ المواصلاتِ التي تربطُ بينها وبينَ الميناء، إلى جانبِ إمكانيةِ استقطابِ المزيدِ من الاستثمارات، وخلقِ فرصِ عملٍ مرتبطةٍ بقطاعاتِ النقلِ والتجارةِ والخدمات.

وفي حالِ اكتمالِ المشروع، قد تختصرُ هذهِ الشبكةُ جزءًا من رحلةِ البضائعِ بينَ الهندِ وأوروبا، وتفتحُ أمامَ دولِ المنطقةِ مسارًا تجاريًا إضافيًا يربطُ موانئَ الخليجِ بالبحرِ المتوسط.لكنَّ “IMEC” لا يزالُ مشروعًا طموحًا يرتبطُ تنفيذُه بجملةٍ من التحديات، من إنشاءِ وربطِ شبكاتِ السككِ الحديدية، إلى التفاهماتِ السياسيةِ والاقتصاديةِ بينَ الدولِ التي يُفترضُ أن يمرَّ عبرَها.

رئيس بلدية حيفا يوني ياهاف يشدد : بمجرد إتمام مشروع ايماك سنتحول الى موقع استراتيجي بالغ الأهمية،لأن كل شيئ سيمر عبر الميناء وسيصبح ممرا حيويا ومهيمنا في منطقتنا، ولهذا دلاله كبيرة فنحن لا نمتلك مدنا نفطية ولا أي شيء استثنائي، فقط هذا المشروع الذي سيمكن المدينة بأكملها اقتصاديا"

ومن ميناءِ حيفا، قد تبدأُ يومًا المرحلةُ الأخيرةُ من رحلةِ حاويةٍ انطلقتْ على بعدِ آلافِ الكيلومتراتِ من الهند، وعبرتِ الخليجَ والشرقَ الأوسط، قبلَ أن تحملَها سفينةٌ أخرى عبرَ المتوسطِ إلى أوروبا. ميناءٌ يعملُ اليومَ كبوابةٍ تجاريةٍ على المتوسط، لكنه يطمحُ غدًا لأن يكونَ حلقةَ وصلٍ بينَ قارتين، ونقطةً مركزيةً على طريقٍ جديدٍ للتجارةِ بينَ الشرقِ والغرب.