إيطاليا تفرض غرامة قدرها 887 مليون دولار على شركة "ميتا" بسبب الوصول إلى بيانات مستخدمي "أندرويد"

أعلنت هيئة حماية البيانات في إيطاليا، اليوم السبت، أنها فرضت غرامة قدرها 805 ملايين يورو (887 مليون دولار) على شركة "ميتا بلاتفورمز" (Meta Platforms)، وذلك بعد أن تبين لها أن الشركة قامت بالوصول إلى صور ومقاطع فيديو خاصة بمستخدمي نظام "أندرويد" دون الحصول على موافقتهم أو إخطارهم بذلك.

وذكرت الهيئة في بيان لها أن "ميتا" تمكنت من الوصول إلى صور ومقاطع فيديو مستخدمي "أندرويد" من خلال ميزة في تطبيق "فيسبوك" تقترح محتوى من المعارض الشخصية للمستخدمين ليقوموا بنشره.

وأضافت الهيئة أن أمام "ميتا" مهلة 60 يوماً لتعطيل هذه الميزة كإعداد افتراضي، والحصول على موافقة المستخدمين بشكل منفصل. وأشارت الهيئة إلى أن قيمة الغرامة تعادل نحو 0.47% من إجمالي الإيرادات العالمية للمجموعة.

وأوضحت الهيئة أن التحقيق -الذي بدأ عام 2025- لم يتناول احتمالية استخدام هذا المحتوى لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي، وهو أمر نفته شركة "ميتا". كما ذكرت الهيئة أنها تحتفظ بحقها في إجراء تقييم منفصل لميزة جديدة، أُطلقت عام 2026، تتيح معالجة المحتوى الموجود في معارض صور المستخدمين عبر السحابة الإلكترونية.