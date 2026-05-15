تصدّرت دول الخليج قائمة الدول العربية في تقرير “أفضل الدول لعام 2026” الصادر عن شبكة يو إس نيوز آند وورلد ريبورت الأميركية، وسط أداء لافت في مؤشرات الحوكمة والبنية التحتية والابتكار والأمان والرعاية الصحية.

وحلت الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الأولى عربياً والـ38 عالمياً، بعدما سجلت 60.6 نقطة في المؤشر العام، مدعومة بنتائج قوية في مجالات الحوكمة والتأثير الثقافي والرعاية الصحية والتنمية الاقتصادية وجودة البنية التحتية.

وبحسب التقرير، جاءت الإمارات في المركز الـ21 عالمياً في مؤشر الحوكمة، والـ27 في التأثير الثقافي، والـ28 في الرعاية الصحية، إلى جانب المركز الـ32 في التنمية الاقتصادية، والـ33 في البنية التحتية، والـ40 في مؤشر الفرص، ما يعكس استمرار تعزيز مكانتها كمركز عالمي للأعمال والسياحة والاستثمار.

وفي المملكة العربية السعودية، أشار التقرير إلى تقدم ملحوظ في مجالات الابتكار وريادة الأعمال، مع دعم مشاريع “رؤية 2030” التي تستهدف تنويع الاقتصاد وتعزيز مكانة المملكة كأحد الاقتصادات الأكثر تأثيراً عالمياً.

كما سجلت قطر حضوراً قوياً في مؤشرات الاتصال الرقمي والبنية التحتية وعمق الأسواق، مستفيدة من قوة قطاع الطاقة واستقرار البيئة الاقتصادية وارتفاع مستوى الدخل الفردي.

وفي سلطنة عُمان، أظهر التقرير تحقيق نتائج متقدمة في مؤشر الأمان، إلى جانب أداء إيجابي في جودة الحياة والاستدامة البيئية، ما يعزز مكانتها كواحدة من أكثر الدول استقراراً في المنطقة.

أما الكويت والبحرين، فقد برزتا في مؤشرات مالية وتنموية، حيث تتمتع الكويت بقوة الصناديق السيادية الداعمة للاقتصاد طويل الأجل، فيما تواصل البحرين تعزيز موقعها كمركز مالي إقليمي عبر بيئة تنظيمية مرنة.

وأوضح التقرير أن دول الخليج باتت تُقاس مكانتها عالمياً بقدرتها على تنويع اقتصاداتها وتطوير بيئات أعمال تنافسية، إلى جانب الاستثمارات المتزايدة في التكنولوجيا والبنية التحتية والخدمات الحديثة، بعيداً عن الاعتماد التقليدي على النفط.

وعلى الصعيد العالمي، تصدرت سويسرا القائمة، تلتها الدنمارك ثم السويد وألمانيا وهولندا، وفق التقرير الذي استند إلى استطلاع شمل نحو 17 ألف مشارك حول العالم.