تفتح الأمم المتحدة الباب أمام وضع قواعد دولية لتنظيم الأسلحة ذاتية التشغيل، في خطوة تستهدف الحد من مخاطر التكنولوجيا العسكرية التي باتت قادرة على تحديد الأهداف واتخاذ قرارات الهجوم دون تدخل بشري مباشر، وسط مخاوف متزايدة من تداعياتها على المدنيين ومستقبل الحروب.

واتفقت الدول المشاركة في مؤتمر جنيف، السبت، على إطلاق مسار لصياغة أداة دولية لتنظيم منظومات الأسلحة الفتاكة ذاتية التشغيل، في ختام محادثات شاقة استمرت خمسة أيام، فيما يُتوقع إنجاز الإطار المقترح خلال العامين المقبلين.

وأعلن رئيس مؤتمر استعراض اتفاقية الأسلحة التقليدية، جوليان ثوني، أن الدول الأطراف الـ128 توصلت إلى توافق بشأن بدء عملية صياغة إطار دولي، رغم استمرار الخلافات حول طبيعة القيود المطلوبة، وحدود استخدام هذه التكنولوجيا في العمليات العسكرية.

وتأتي هذه التحركات في وقت تتسابق فيه الجيوش على توظيف الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة في ساحات القتال، بما يشمل تسريع عمليات تحديد الأهداف وتنفيذ الضربات، وهو ما يثير تساؤلات حول مدى قدرة هذه الأنظمة على التمييز بين المدنيين والمقاتلين، ومن يتحمل المسؤولية عن الأخطاء القاتلة التي قد ترتكبها.

ورغم تأييد غالبية الدول فرض قيود قانونية ملزمة، فإن التوجه يواجه تحفظات من قوى تمتلك هذه التكنولوجيا، أبرزها الولايات المتحدة وروسيا، فيما كشفت المفاوضات عن تباينات في المواقف بشأن طبيعة الاتفاق وحدود الالتزام الدولي.

وقال ثوني إن المرحلة المقبلة ستتركز على تحديد الأنظمة التي ينبغي حظرها بموجب القانون الدولي الإنساني، وتلك التي يمكن السماح باستخدامها ضمن قواعد وضوابط محددة، موضحًا أن بعض الدول أبدت تحفظًا على وصف العملية بأنها «تفاوض»، قبل أن توافق على اعتماد مصطلح «صياغة» إطار دولي.

ولم تخف المنظمات الحقوقية خيبة أملها من نتائج المؤتمر، إذ اعتبر ائتلاف «أوقفوا الروبوتات القاتلة»، الذي يضم أكثر من 300 منظمة حول العالم، أن التفويض الذي جرى الاتفاق عليه لا يرقى إلى مستوى التحرك المطلوب، ولا يضمن الوصول إلى اتفاق ملزم قانونيًا.

وحذّرت المديرة التنفيذية للائتلاف، نيكول فان روين، من أن أنظمة الأسلحة ذاتية التشغيل باتت حاضرة في ساحات القتال، وأن تأخير وضع قواعد ملزمة قد يفاقم المخاطر على المدنيين ويترك قرارات القتل رهينة أنظمة تقنية لا تخضع لرقابة بشرية كافية.

وتتقاطع هذه المخاوف مع تحذيرات منظمة «هيومن رايتس ووتش»، التي رأت أن مخرجات المؤتمر لا تتضمن خطوات عاجلة تتناسب مع سرعة التطور التكنولوجي، في ظل مخاوف من ضربات عشوائية، وتراجع دور الإنسان في اتخاذ القرارات القتالية، وصعوبة تحديد المسؤولية القانونية عن نتائج استخدام هذه الأسلحة.

وتكتسب هذه المخاوف أهمية إضافية مع تقارير عن استخدام واختبار أنظمة ذاتية التشغيل خلال الحرب الروسية الأوكرانية، منذ شباط/فبراير 2022، فيما واجه مؤتمر جنيف عراقيل منذ بدايته، على خلفية اعتراض موسكو على مشاركة مراقبين، بينهم ممثلون عن الاتحاد الأوروبي، ما دفع الوفود إلى مواصلة جزء من النقاشات بصورة غير رسمية.

وفي ظل هذه الخلافات، تدفع اللجنة الدولية للصليب الأحمر باتجاه حظر الأنظمة التي يصعب التنبؤ بسلوكها أو نتائج استخدامها، إلى جانب الأسلحة المصممة لاستهداف البشر بشكل مستقل، معتبرة أن ترك قرارات القتل للآلات يفتح الباب أمام تحديات أخلاقية وقانونية تتجاوز حدود التطور العسكري، وتمس مستقبل الحماية الإنسانية في الحروب.