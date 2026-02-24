على الرغم من المقاطعة التركية لإسرائيل: من المتوقع أن تتنافس ثلاث شركات بنية تحتية تركية على تنفيذ مشروع المترو، هكذا نشرت اليوم (الثلاثاء) مراسلة الاقتصاد عدي كوهين.

علمت قناة i24NEWS أن ممثلي ثلاث شركات تركية - Akkord, DEIK, Simtay - موجودون هذه الأيام في إسرائيل، في إطار جولة تنظمها شركة NTA - "شركة نظام النقل الجماعي الحضري" ومكتب المواصلات للشركات الدولية الراغبة في التقدم للمناقصة لتنفيذ المشروع الضخم. تأتي هذه الجولة في ظل المقاطعة التركية لإسرائيل. ومن بين الشركات المهتمة بمشروع المترو هناك أيضاً عدد من الشركات الصينية.

كما ذُكر، مراحل الفرز التمهيدية للمناقصة انطلقت في نوفمبرتشرين ثاني الماضي، كأساس للمناقصة التي ستُفتح رسميًا في إبريلنيسان - بمبلغ 65 مليار شيكل. المرحلة الأولى في تنفيذ مشروع المترو تشمل حفر 78 كيلومترًا من الأنفاق وبناء 59 محطة تحت أرضية.

في نهاية العملية، سيشمل المترو حوالي 150 كيلومترًا في مسار تحت أرضي معظمه – سيربط بين 24 سلطة في منطقة غوش دان وسط إسرائيل. تُقدّر تكلفة المشروع بحوالي 150 إلى 170 مليار دولار.